Luis Novaresio tuvo un gesto con la familia del Papa Francisco y expuso su bronca con Javier Milei

Luis Novaresio se enteró que la familia del Papa Francisco no podía viajar a darle el último adiós y se puso en campaña, junto a su producción, para que puedan viajar a Roma. Luego de lograrlo, apuntó contra Javier Milei, quien viajó acompañado pos seis integrantes de su comitiva oficial e hizo oídos sordos al pedido de los familiares directos de Jorge Bergoglio.

Las figuras más destacadas del mundo viajarán para presenciar el funeral del Papa Francisco, sin embargo, quienes compartieron la mayor parte de su vida con él no podían estar presentes por la distancia. Uno de ellos era el sobrino del sumo pontífice, quien comentó esta situación con el afán de que el Gobierno Nacional pudiera brindarle una ayuda o un lugar dentro de los 6 designados para viajar.

Javier Milei planeó el viaje con destino al Vaticano y subió al avión a 6 integrantes de su comité oficial: Karina Milei (Secretaria General de la Presidencia de la Nación), Patricia Bullrich (ministra de Seguridad Nacional), Guillermo Francos (jefe de Gabinete de Ministros), Gerardo Werthein (ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto) y Manuel Adorni (vocero presidencial) y Nahuel Sotelo (secretario de Culto).

Al ver que varios de sus laderos podían viajar pese a no haber tenido jamás contacto con el Papa Francisco, e incluso haberlo ninguneado en reiteradas ocasiones, uno de los familiares de sangre pidió ayuda para darle el último adiós. Sin embargo, el Gobierno hizo oídos sordos al pedido y quien apareció para brindar ayuda y mostrar su buena predisposición fue Luis Novaresio.

En su redes sociales, el periodista contó que logró conseguir junto a su producción todo lo necesario para que los familiares puedan viajar a despedir a Jorge Bergoglio: “Humildemente, en nuestro programa de A24 les conseguimos dos pasajes y dos alojamientos. Igual, da vergüenza la actitud de los que deberían”.

Tras apuntar contra Javier Milei, quien en alguna ocasión se refirió al Papa Francisco como “el representante del maligno en la tierra”, contó intimidades de cómo se pone el foco en cuestiones menores y no en lo importante: “Pensaba, se quejan ante las autoridades del canal porque no les gusta un adjetivo que se usa con ellos atentos a la pantalla con microscopio, pero no pueden ver que el sobrino de sangre del Papa no tiene nada un mango para viajar al funeral y no se quejan ni llaman a nadie”.

En esta sintonía, cerró destacando el trabajo de su producción por haber conseguido los pasajes y la estadía: “Por suerte miraba la tele la genial gente de Corima Viajes (Gorostiaga 2355) y les regaló dos pasajes. Por suerte, laburo con la produ de A24. Maxi, Melina, Colomba, Fausto y todos les gestionaron el alojamiento. Nada. Eso”.