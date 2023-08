El derrumbe y sus consecuencias

La que termina fue una semana compleja por el desmoronamiento de la ladera de un cerro que les causó heridas a los cuatro integrantes de una familia, en la localidad neuquina de Chos Malal. También en Neuquén, pero en Las Lajas, vecinos pusieron el grito en el cielo porque sus viviendas no tienen luz y la base espacial (militar) china, sí. Fue una semana en la que se accidentó e internaron al intendente de Cutral Co, José Rioseco; y en la que los docentes neuquinos, nucleados en ATEN, pararon y marcharon contra las persecuciones y escraches que -afirman- se desataron tras denuncias públicas de supuestos abusos en jardines de infantes, muchas de las cuales -dicen- son falsas. Pero no fue lo único, hubo más. Como el caso del avión de Flybondi que aterrizó de emergencia en Neuquén por la muerte de un pasajero, los reclamos de la familia del soldado muerto en Zapala, la condena a una panadería rionegrina invadida por las ratas y el taxista borracho de Roca. Veamos.

El derrumbe y los heridos

El desprendimiento de pesadas rocas que terminaron esparcidas sobre la ruta provincial 43 les provocó heridas a los cuatro integrantes de una familia que hacía dedo en el lugar. Ocurrió en cerro de la Virgen, Chos Malal, y dos de esas personas sufrieron fracturas expuestas. Se asegura que salvaron sus vidas gracias a la voz de alarma que dio una de las hijas con sus gritos. Afortunadamente están fuera de peligro, también está a salvo el embarazo de ocho meses que lleva la madre que se dio el gran susto de su vida. El Ministerio Público Fiscal inició una causa para establecer responsabilidades. Lo que se sabe que, en 2019, una constructora contratada por el gobierno provincial dinamitó el cerro para hacer la calzada. También dicen que pudieron haber influido las fuertes lluvias que se abatieron sobre el Norte neuquino.

Los vecinos no, los chinos sí

Alejandra San Martín, una vecina de la localidad neuquina de Las Lajas, expresó sus quejas debido a que en el barrio no tienen servicio de luz eléctrica a pesar de que sus casas están a unos pocos metros de la línea de alta tensión que provee de energía a la estación china (cuyas actividades secretas son motivo de sospechas). La vecina hizo estas declaraciones durante una entrevista que le realizaron en el programa Así Estamos, de Radio Mitre Patagonia; y en la que también expresó: “Estamos viviendo duras condiciones de desigualdad”. Los vecinos aseguran que la base china no les trajo beneficios, más allá de los que trabajaron en la construcción (albañiles). En cambio, la jefa comunal, María Espinosa, interpreta que “Las Lajas está agradecida” porque “si China no invertía en la ampliación de la estación eléctrica y el tendido hasta la base, gran parte de Las Lajas no tendría luz”.

Cirujano despedido por abuso

El gobierno provincial neuquino le aplicó el despido por exoneración a un médico que cumplía funciones en el Hospital de Zapala y ya había sido judicialmente condenado por la comisión del delito de abuso sexual simple en perjuicio de una paciente. Ahora el doctor Atilio Alejandro López -cirujano él- fue expulsado de la administración pública provincial. Según consta en el expediente, ya había sido condenado a la pena de nueve meses de prisión condicional (más reglas de conducta durante un año) por el tribunal que resolvió en la causa penal que fue caratulada como “López Atilio Alejandro s/ abuso sexual simple”, legajo 37904/21.

Como Lingüini, de Gusteau

Como en una parodia de Ratatouille, la famosa película de Disney, una panadería de Viedma fue invadida por las ratas y una mujer que desempeñaba múltiples tareas y cobraba un sueldo por debajo del convenio denunció la situación ¿Qué ocurrió? Acto seguido, la sacaron -si corresponde la expresión- como laucha por tirante. En la denuncia que hizo para reclamar la indemnización por despido expuso que trabajó más de un año sin estar registrada y que lo hizo de lunes a domingo, desde las 3:30 de la madrugada hasta el mediodía. Es decir, no tenía franco. Contó que desempeñaba funciones de elaboración de productos de panadería y de repostería, además de amasar, embalar, decorar y en ocasiones atender la venta de los productos al público. Los dueños de la panadería dijeron que no era empleada, sino que había pedido para que la admitieran y le enseñaran el oficio.

Venía chupado y no era un TC

Un chofer de taxi que había consumido bebidas alcohólicas antes de manejar “se comió” la rotonda de San Juan y Gelonch y terminó arriba de esta, además de impactar contra con los postes del tendido eléctrico. Eran las 20:30 del martes y el sujeto circulaba por la ciudad de Roca a bordo de un Fiat Palio en compañía de una mujer que viajaba en el asiento del acompañante. Ambos sufrieron golpes leves y raspones. Fueron atendidos por el Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia (SIARME). El sujeto dijo que el vehículo tuvo problemas con los frenos, pero gracias a la prueba de alcoholemia que realizó personal de Tránsito de la municipalidad, se constató que tenía 0.82 g/l de alcohol en sangre. Inmediatamente el vehículo, que estaba bastante dañado, fue secuestrado.

Se va Jones Huala

El juez federal Gustavo Villanueva autorizó, en la semana, la extradición de Facundo Jones Huala a Chile para que termine de cumplir la condena por los atentados incendiarios que perpetró en ese país. Sin embargo el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) seguirá preso en Esquel hasta que se agoten las instancias de apelación, incluso en ese momento, la decisión final será del Poder Ejecutivo Nacional, por lo que es probable que el próximo presidente o presidenta decida sobre el futuro del reo. La RAM también está acusada de perpetrar destrozos y ataques incendiarios de este lado de la cordillera, tanto en la provincia de Neuquén como en la de Río Negro. Fue precisamente en El Bolsón (Río Negro), donde en enero último atraparon a Huala mientras permanecía prófugo de la Justicia chilena.

Schlereth confía en el triunfo de JxC

A poco de las PASO del 13 de agosto el ex presidente del Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén y ex diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC) David Schlereth dijo que no duda en que de esa fuerza saldrá la próxima presidenta de la Nación. Durante una entrevista que le realizaron en la AM550 y 24/7 Canal de Noticias, señaló: “No tengo dudas de que el próximo gobierno argentino será de JxC y de Patricia Bullrich. Está claro que la ciudadanía está dando un mensaje diferente a la hora de votar”. En las PASO, Bullrich enfrentará al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.