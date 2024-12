Para las fiestas: Una carnicería neuquina donará, por día, 40 kilos de carne a 20 jubilados

El contexto de la crisis económica, recesión y ajuste golpea el bolsillo de la población, pero afecta más a determinados sectores de la sociedad, especialmente, a los que dieron toda su vida para aportar al sistema y cobran la mínima. Los jubilados "no llegan ni al 15 del mes", dijo Alejandro entre lagrimas. Es dueño de la "Carnicería de Cerdo", ubicada en Láinez 552 y desde este jueves 12, al lunes 23 de diciembre, un día antes de navidad, donará 2 kilos de carne por persona, a 20 jubilados por día.

"Esto surge por el contacto diario que tenemos con la gente, hay muchos jubilados que no llegan ni al 15 de cada mes, vienen y se te largan a llorar, no llegan, se les complica, no pueden pagar el alquiler, por eso le vamos a dar una manito a ellos", expresó emocionado, Alejandro, al móvil de AM550, que salió en "La primera mañana".

La "Carnicería de Cerdo" está ubicada en Láinez 552

Los detalles de esta solidaria iniciativa

La promoción dura 10 días (del jueves 12 al lunes 23)

Incluye 2 kilos de carne, que serán entregados a 20 jubilados por día

"Carnicería de Cerdo" abre de lunes a sábado, de 9 a 13 y de 17 a 21

Está ubicada en Manuel Laínez 552.

Le llegan innumerables historias de jubilados que son muy angustiantes. "Un jubilado se me acercó y me daba vueltas para decirme que necesitaba un pedacito de carne porque no llegaba. Él esta separado hace años, la familia lo dejó", dijo y tuvo que interrumpir sus palabras: "Me pongo mal con esto", cerró.

"Por suerte", sigue el relato de Alejandro, "tenemos la carnicería para pagar los gastos y solventarse, peor no se puede ser duro ante esta realidad que te pega un sopapo, los jubilados lo están pasando mal", reiteró y agregó que con su clientela "se crea un vínculo".

Frente a la pregunta del conductor de "La primera mañana", Santiago Montórfano, sobre si elegía "perder plata", Alejandro aseguró que para él, esto no es así.