¿Cuánto sale menstruar en Neuquén?

El mundo de la menstruación, desde lo teórico, puede ser explicado. Pero, desde la vivencia, es único en cada mujer. Si bien hay estadísticas y promedios, no se puede hablar con exactitud -por ejemplo- sobre la cantidad de días que dura un período, o cómo se transita el mismo. Tampoco está claro cuándo dolerá menstruar, o cuándo no. Es decir, todas las experiencias son muy personales. Sin embargo, hay algo que no es discutible en relación a la menstruación: se necesita dinero para lidiar con la misma.

Alejándonos de las certezas y basándonos en datos generales, podemos decir que el período menstrual en una mujer dura entre 4 y 5 días, pero también puede extenderse a 7 días. El sangrado puede ser abundante, "normal", o leve. Para esto, se utilizan toallitas, tampones o copa menstrual (que cada vez gana más popularidad). Por supuesto, estos "elementos" salen plata. De hecho, cada vez más.

Según un relevamiento realizado por Mejor Informado, en Neuquén, la mayoría de las mujeres optan por comprar el pack de 16 unidades de toallitas. Las marcas menos conocidas venden el mismo a $1.800 pesos, aproximadamente. En tanto, las marcas más conocidas y que prometen comodidad, tienen el pack de 16 unidades a $5.000 pesos.

Enfocándonos en una mujer que tiene un período menstrual de 7 días y que cambia su toallita cada dos horas, el gasto para el uso de toallitas de día va desde $7.200 pesos a los 20.000, por cada período. Al mismo, se le deben sumar las toallitas nocturnas. En ese caso, el pack suele traer 16 unidades y un valor de casi $7.000 pesos.

En relación a los tampones, los mismos suelen cambiarse entre 4 y 8 horas. Los más vendidos suelen traer 8 unidades y rondan los 2.000 pesos. Basándonos, nuevamente, en un período menstrual de 7 días; el total de tampones utilizados significa aproximadamente un gasto de 42 tampones por período que se traducen en alrededor de $10.000 pesos.

Por otra parte, en algunos casos incluso se deberá sumar la compra de pastillas para aliviar el dolor de ovarios. En Neuquén, las mismas pueden costar arriba de $5.000, las 10 unidades.

En síntesis, el gasto que tiene cada mujer al menstruar varia constantemente, entre la inflación, las posibilidades, y los contextos económicos y sociales. Lo cierto es que estos gastos pasan desapercibidos por muchos, menos para quienes menstruan.