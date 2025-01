Rucci y la paritaria petrolera: "Vamos a plantear otro tipo de acuerdo"

El líder de Petroleros adelantó que en los próximos días tendrá un reunión para cerrar la paritaria 2024/2025 y que preparan la presentación de una nueva modalidad de acuerdo salarial vinculado a la estabilidad económica y de la inflación. Además habló sobre la seguridad en los yacimientos, la distancia con el MPN y su visión del gobierno de Milei.

Marcelo Rucci, secretario general del sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, fue invitado en el programa Otro Dato de Prima Multimedios que se emitirá este jueves a las 22. En diálogo con el periodista Santiago Montorfano, dio su visión sobre la actualidad de la industria.

Rucci contó que en los próximos días se realizará la última reunión para cerrar la paritaria firmada el año pasado y que vence el 31 de marzo. "Estamos por finalizar la paritaria y tenemos una reunión la próxima semana. Nos vamos a sentar, pero con otras condiciones. Antes la condición era la de una inflación incontrolable en la que nadie sabía qué iba a pasar el mes que viene. Hoy esto está estabilizado y da una posibilidad diferente de negociación. Vamos a plantear otro tipo de acuerdo. Creo que hoy la inflación no es la gran discusión y no vamos a pedir más de lo que corresponde", adelantó.

Sobre el gobierno del Presidente Milei, dijo que respeta lo que eligió el pueblo argentino. "Si le va bien al Presidente, nos va a ir bien a todos, Ojalá revea algunas cosas con las que uno no comulga. Soy muy optimista, no voy a ir en contra de lo que eligió el pueblo argentino. Podré tener muchas disidencias, pero es lo que se eligió y ojalá le vaya bien", expresó el gremialista.

Destacó el acuerdo entre india e YPF para la venta de GNL y dijo que es muy buena noticia. "Tenemos una gran ventana para el mundo y si no aprovechamos ahora, todo lo que tenemos bajo tierra nos va a quedar ahí", indicó.

Rucci desmintió que en la industria no haya mano de obra calificada, y dijo que el crecimiento de Vaca Muerta y los no convencionales es gracias a los trabajadores. "Se ha puesto como un mito que no hay trabajadores calificados. Esto es una mentira. Tenemos trabajadores calificados que hoy están fuera del mundo petrolero. Vemos que es un mito para intentar traer empresas de otros lados, cuando nosotros tenemos pymes que estuvieron toda la vida acá y que en pandemia fueron los únicos que mantuvieron a los trabajadores y no los echaban como las multinacionales", manifestó.

Respecto a la seguridad de los trabajadores, contó que tanto las empresas como el sindicato están enfocados en eso, pero que el problema son los mandos medios hacia abajo, que en el apuro de terminar un trabajo terminan ocasionando accidentes. "Los obreros también tienen la facultad de que si detectan una tarea que es de riego o peligro, tienen que pararla. No puede haber ningún tipo de problema. Eso está acodado. Entendemos que tenemos una industria de riesgo, pero no podemos tener este porcentaje de accidentes mortales que no los tiene ni la Policía de Rosario", criticó.

Consultado sobre las próximas elecciones legislativas, dijo que no está interesado en ningún cargo de esa electivo, pero que la política es un interés particular. "MI primera responsabilidad es la de representar a los compañeros como secretario general de un gremio tan importante. Después veremos", manifestó Rucci.

Sobre el MPN dijo que perdió la cercanía, que pidió varias veces reunirse, y no obtuvo respuestas. "Jamás nos llamaron. El MPN, lamentablemente, es un partido que no va a volver a ser lo que fue. No vemos esas intensiones en sus autoridades, por lo menos con los que están hoy al frente del partido; lo han entregado", cuestionó.

"Con Figueroa tengo muy buena relación, hablamos mucho, a veces coincidimos y a veces no, pero son charlas de amigos y de mucho respeto. Ojalá le vaya bien. Acomodar la provincia no es fácil, requiere tiempo y lo veo trabajar mucho para eso", expresó, y recordó su cercanía cuando ambos eran intendentes, él de Rincón de los Sauces y Figueroa de Chos Malal. .