Natalie Pérez se ganó el corazón del público neuquino en la Fiesta de la Confluencia

La cantante Natalie Pérez se subió al escenario principal de la Fiesta de la Confluencia en la última noche, con un público que acompañó cada uno de sus temas.

"La pasé bárbaro, llegué un día antes para poder disfrutar de la noche de rock, y conocer el escenario. El escenario es enorme, haberlo conocido antes fue necesario, sobre todo practicar el subir y bajar las escaleras", contó en diálogo con Mejor Informado.

Dijo que pese al intenso calor que acompañó el atardecer, no es una cuestión que complicó al show.

"Hacía mucho calor, pero a mi me da mucha felicidad. Por momento me sentía Britney Spears, toda aceitada, el calor me da vida, es sentir fuego en el cuerpo", expresó.

Dijo que esté año se dedicará de lleno a dos cuestiones. Una obra de teatro, un unipersonal, y mientras tanto compondrá su cuarto disco. Además, continuará girando por todo el país.

"La Confluencia es enorme, es un lujo estar acá, la técnica es todo HD, es increíble. A veces tocamos en escenarios re precarios, y otros mega escenarios como este. Me llevo la onda de la gente de Neuquén, estuve entre el público, recorrí el predio, los otros escenarios. Es una locura, trabaja una gran cantidad de gente detrás de todo esto", comentó en la conferencia.

La cantante y actriz también se manifestó respecto a los incendios que afectan la cordillera de Neuquén, Río Negro y Chubut.

"Todos estamos al tanto de los incendios en la cordillera, pero no sabemos la verdad de cómo se originaron, no sabemos si alguien lo hizo, si los gobiernos no se hacen cargo, o si es un empresario que va a hacer un barrio privado. Es importante concientizarnos del cambio climático, y que este es nuestro país, es nuestro mundo. Es durísimo perder la casa, un bosque entero. Es tremendo, pero no se a quién responsabilizar", comentó.

