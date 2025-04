El enojo de Cristian Haspert con un vecino que arrojó residuos tras las tareas de limpieza

El servicio de recolección de residuos voluminosos puerta a puerta sigue y ya recorrió 11 barrios de Neuquén este año. Sin embargo algunos continúan su negligente actitud y no les importa ensuciar la vía pública. Una insólita situación se vivió este martes en el barrio Ibepa cuando un vecino tiró una caja llena de basura minutos después de que se retirara el camión recolector. El subsecretario de Limpieza Urbana de Neuquén Cristian Haspert que estaba supervisando “puerta a puerta” vio la irresponsable escena y le llamó la atención al vecino que no dio ninguna justificación.

“La municipalidad tiene muchos servicios pero si los vecinos no utilizan bien los servicios no vamos a lograr una ciudad ordenada”, expresó el funcionario a Mejor Informado.

El subsecretario grabó con su celular el momento en que le recriminó al hombre su irresponsable acción. El vecino tiró los residuos delante del funcionario que estaba supervisando el operativo y dando una entrevista a un medio radial.

El vecino no dio ninguna explicación.

La secuencia ocurrió cerca de las 10 de este martes. “Justo cuando estaba dando una nota para una radio cuando un señor tiró una caja con hojas y tierra en la calle frente a la casa del vecino de al lado. Recién se había retirado el camión para llevarse los residuos”, contó.

“Cuando le pregunté por qué había hecho eso, el hombre no me contesto, me dio la espalda, siguió regando otra parte de su patio y se metió dentro de su casa”, dijo indignado.

Lo curioso es que el infractor tenía su patio muy ordenado sin embargo había tirado la basura frente la casa de otro vecino.

Haspert señaló que van acercarse los inspectores municipales para notificarlo de cómo es la forma de trabajo y para que no se repita la misma acción responsable. “Al estar dentro del operativo Puerta a Puerta puede sacar residuos a la vereda pero no cuando ya pasó la máquina. Esto hace que nos atrasemos en nuestra tarea”, expresó.

Un operativo que lleva 11 años

El servicio de recolección de residuos voluminosos puerta a puerta sigue recorriendo los barrios, y luego de 11 años de funcionamiento se ha transformado en uno de los programas imprescindibles que brinda la Municipalidad de Neuquén en toda la capital.

El subsecretario de Limpieza Urbana, recordó que en 2025 el cronograma comenzó el 5 de enero y que ya recorrió 18 barrios superando los seis millones de kilos en este tiempo.

“Es una política de este municipio llevar adelante este tipo de operativos. Tan importante como concretar obras en toda la ciudad, es también el servicio de limpieza que incluye muchas variables: tenemos la recolección de residuos seis veces por semana, el barrido, erradicación de microbasurales, Centros de Transferencia y el clásico puerta a puerta. La verdad que cuesta encontrar otro municipio en el país que tenga la batería de servicios que tiene la Municipalidad de Neuquén”.