La provincia de Mendoza se prepara para experimentar nuevamente la presencia del viento Zonda, según informó el reporte oficial de Contingencias Climáticas. Este fenómeno se prevé para este martes entre las 14 y las 19 horas, afectando la precordillera y el sur de Malargüe.

El informe señala que “el fenómeno estará acompañado por una leve circulación de viento sur que avanzará desde el sur hacia el norte provincial entre las 14 y las 21, afectando especialmente el Este y el Sur”.

Para la jornada se espera nubosidad variable desde el mediodía en la zona Sur, extendiéndose por la tarde hacia el Gran Mendoza, el Norte y el Este. No se pronostican precipitaciones para este día.

Las temperaturas se mantendrán agradables en el llano, con máximas rondando entre 23 y 24 grados. No obstante, las mínimas se harán sentir especialmente en Malargüe y en sectores bajos del Valle de Uco, donde podrían ubicarse entre 1 y 2 grados.

El miércoles, el viento Zonda volverá a sentirse en la precordillera entre las 14 y las 18 horas. Al mismo tiempo, se prevé que la nubosidad aumente hacia la tarde-noche en el Sur provincial, el Valle de Uco y el Este.

En cuanto a las temperaturas para el miércoles, la máxima será de 22 grados, mientras que las mínimas podrían rondar los 2 grados en Malargüe y las zonas bajas del Valle de Uco. En el resto de Mendoza, la mínima se ubicará cercana a los 7 grados.

El jueves se espera un viento leve proveniente del norte durante la tarde, acompañado de cielo parcialmente nublado en varios sectores. La máxima prevista oscilará entre 20 y 21 grados. No se anticipan lluvias en el llano, aunque las autoridades meteorológicas alertaron sobre un cambio significativo en la alta montaña hacia el viernes.

De acuerdo con el adelanto oficial, el mal tiempo comenzará a ingresar en la cordillera entre las 17 y las 18 horas del viernes. Estas condiciones se intensificarán durante la madrugada del sábado, con precipitaciones importantes especialmente en los sectores Sur y Central de alta montaña.