Mendoza se presenta nuevamente como un destino clásico para quienes buscan aprovechar el próximo fin de semana largo del 25 de mayo en Argentina. Esta provincia se destaca por sus paisajes montañosos, su amplia oferta de bodegas y propuestas que combinan relax con gastronomía local, especialmente atractivas durante el otoño.

Entre las alternativas que ofrece el mercado turístico, muchas agencias proponen el paquete "Mendoza con Termas de Cacheuta", que contempla una estadía de tres días y dos noches con vuelo, alojamiento y traslados incluidos. Este paquete contempla dos circuitos diferentes, diseñados para quienes desean combinar descanso con actividades culturales y recreativas.

Mendoza no sólo es vinos sino también termas

Uno de los atractivos principales de la escapada son las Termas de Cacheuta, ubicadas en la precordillera de los Andes a 38 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Este complejo termal, rodeado de montañas, es un punto de encuentro para quienes buscan relajarse durante el feriado. El traslado hacia las termas está incluido en ambos circuitos, aunque la entrada debe abonarse por separado. Para mayores de 11 años, el costo de la entrada durante los días feriados es de $15 mil.

El circuito más completo del paquete incluye además un city tour por la capital mendocina y la visita a una bodega, una actividad emblemática del turismo local. A este recorrido se suma una panorámica por la Iglesia Virgen de la Carrodilla, reconocida por su relación con la tradición vitivinícola de la región.

Precios y opciones para escapadas a Mendoza en el feriado del 25 de mayo

Con una duración breve, esta propuesta resulta ideal para quienes desean aprovechar el feriado sin tomar días adicionales de licencia. La combinación de termas, recorridos turísticos y la gastronomía regional ofrece una escapada equilibrada entre descanso y experiencias típicas de Mendoza.

El paquete "Mendoza con Termas de Cacheuta" incluye, además del vuelo y alojamiento, cobertura de salud y traslados de ida y vuelta, con servicios variables según el circuito elegido, facilitando así una experiencia completa y cómoda para los viajeros que buscan un plan para el fin de semana largo.