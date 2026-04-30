Mendoza será la sede del 51° Congreso Argentino de Agentes de Viajes, organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), que se llevará a cabo los días 28 y 29 de mayo en el Auditorio Ángel Bustelo, ubicado en la ciudad de Mendoza.

Este congreso, impulsado en conjunto con el Gobierno provincial, fue confirmado oficialmente tras su anuncio inicial en la Feria Internacional de Turismo. La presentación nacional del evento tuvo lugar el 29 de abril en la sede de FAEVYT, en Buenos Aires, con la participación de autoridades y referentes del sector turístico.

Entre los asistentes estuvieron el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; el presidente de FAEVYT, Andrés Deyá; la titular del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa; Laura Teruel y Fernando Desbots, presidenta y vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo; y Willy Querciali, presidente del Consejo Federal de Turismo, además de empresarios y especialistas del sector.

El turismo de reuniones: un factor clave para las economías regionales

El congreso tiene como objetivo consolidar a Mendoza como un destino clave para el turismo de reuniones, también conocido como segmento MICE, que genera un impacto directo en la hotelería, gastronomía y servicios locales. En este sentido, Cornejo destacó que “el turismo de reuniones es un motor fundamental de nuestra economía” y resaltó la capacidad de la provincia para albergar eventos de alcance nacional e internacional.

Relanzamiento de turismo estudiantil un segmento que necesita impulso

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, coincidió en la importancia del encuentro para profundizar en temas estratégicos como la promoción del turismo interno y receptivo, además de impulsar el segmento estudiantil.

Scioli afirmó que “relanzaremos el segmento de turismo estudiantil para que más jóvenes tengan la posibilidad de vivir ese momento único.”

Andrés Deyá, presidente de FAEVYT, explicó que este congreso “es el espacio donde las agencias de viajes piensan su presente y diseñan su futuro”, enfatizando la capacitación, la innovación y la profesionalización del sector. Por su parte, Gabriela Testa valoró que Mendoza ofrece atractivos turísticos junto con un entorno profesional propicio para el debate y la actualización de la industria.

El programa del congreso incluirá conferencias magistrales, talleres técnicos y espacios de networking, con la participación de especialistas reconocidos como Lara López Calvo, Nacho Girón y Santi Siri, entre otros. Además, se desarrollará la iniciativa FAEVYT Solidario, que en esta edición colaborará con organizaciones locales dedicadas a la memoria histórica, la educación ambiental y la inclusión social.

Esta acción solidaria apoyará a tres entidades de Mendoza: el Museo Malvinas Maipú, que reúne a veteranos y familiares de caídos en Malvinas; la Asociación Gestión Nativa, que ofrece educación y capacitación en un vivero de plantas autóctonas; y la Asociación Civil Creando Huellas, que acompaña a familias frente a diagnósticos de discapacidad.

Agenda del Congreso

Jueves 28 de mayo

10:00 – 11:30: Talleres técnicos.11:30 – 13:00: Charla Equipo de Asesores Legales FAEVYT.14:30 – 15:30: Guillermo González: «La máquina de vender».15:30 – 16:00: Presentación institucional: Destino Mendoza.16:00 – 17:00: Nacho Girón: «Los pasillos del poder».17:30 – 18:30: Mariano Wechsler: «La era de la IA para todos».18:30 – 19:30: Natalia de Vita: «El Poder Invisible del Liderazgo».20:00 – 22:00: Workshop y agasajo de apertura (Espacio Arizu).

Viernes 29 de mayo

Andrés Deyá, presidente de FAEVYT

10:00 – 11:00: Talleres técnicos.11:00 – 12:00: Maxi Hapes: «Cine, Turismo y Servicio».12:00 – 13:00: Taller de Comunicación: Soledad Santos.15:00 – 16:00: Santi Siri: «Agentes de IA transformando el turismo».16:00 – 17:00: Análisis económico: Lara López Calvo.17:30 – 18:30: Carlos Sosa: «El liderazgo del equipo campeón».18:30: Acto de clausura.20:00 – 22:00: Workshop y agasajo de clausura (Espacio Arizu).

Con esta programación, el 51° Congreso Argentino de Agentes de Viajes se posiciona como uno de los encuentros más relevantes para la industria turística nacional, en un contexto de transformación y crecimiento que busca potenciar el turismo y la profesionalización del sector en Argentina.