En la ciudad balnearia de Mar del Plata, el servicio de colectivos fue suspendido debido a daños ocasionados en las unidades durante los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) local tomó la decisión con el fin de proteger tanto a los choferes como a los vehículos.

Según informaron desde el gremio, la medida se implementó tras registrar roturas en las unidades de transporte público, particularmente después de la victoria argentina contra Inglaterra en semifinales. Un grupo minoritario protagonizó actos vandálicos que afectaron la integridad de los colectivos.

Para muestras sólo hace falta un botón

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron que en una de las unidades rompieron la ventana trasera para sentarse encima del asiento y sacar el torso por la abertura, una acción que representó un riesgo para los pasajeros y otros conductores en la vía pública.

Suspenden el servicio de colectivos en Mar del Plata por destrozos en festejos del Mundial

Durante la jornada, miles de marplatenses salieron a las calles para celebrar y una gran cantidad utilizó el transporte público para acercarse al Monumento al General San Martín, punto central de las celebraciones, lo que generó un colapso en el servicio.

Desde el gremio confirmaron que el servicio de colectivos se normalizará a partir de las 6 de la mañana del jueves, y que la suspensión afectó principalmente la zona céntrica de la ciudad durante la tarde y noche del miércoles.