Un sismo de 4,3 grados de magnitud se produjo en la madrugada del martes en la provincia de Mendoza, específicamente en las cercanías de Potrerillos, departamento de Luján de Cuyo, a unos 30 kilómetros de la capital provincial. El movimiento sísmico ocurrió a las 3:18 horas y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, lo que facilitó que fuera ampliamente percibido en varias comunas de la región.

Afortunadamente, no se reportaron heridos ni daños estructurales como consecuencia de este fenómeno natural. Este sismo fue precedido por otro registrado la noche anterior, el lunes a las 22:37 horas, con una magnitud revisada de 4,1 grados. Su epicentro se situó al oeste de El Carrizal, a 35 kilómetros de Tunuyán y 41 kilómetros de San Martín. Según la escala de Mercalli Modificada, la intensidad alcanzó entre grados III y IV en Tunuyán y Tupungato, y grado III en localidades como la capital mendocina, San Carlos, Rivadavia y San Martín.

Sismos sacuden Mendoza y San Juan; sin daños ni heridos reportados

No solo se detectaron en estas provincias sino también en varias del corredor cuyano y noroeste

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) también informó que durante el mismo período se detectaron otros movimientos menores en el corredor cuyano y el noroeste argentino. Entre ellos, se destacan dos sismos en San Juan con magnitudes de 2,9 y 3,3 grados, además de un temblor de 2,6 grados en La Rioja.

Paralelamente, en Bariloche, la Municipalidad declaró la Emergencia Climática debido a las intensas nevadas que afectan la zona. Se recomendó limitar la circulación de vehículos particulares y restringir los desplazamientos a casos de necesidad o emergencia.

En otro hecho, una mujer perdió la vida tras ser atropellada por un camión en la calle Coronel Ramón Falcón, entre Puan y Miró, en el barrio de Caballito.

Por último, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para este martes, advirtiendo sobre la posibilidad de tormentas fuertes, granizo y ráfagas en varias provincias del país.