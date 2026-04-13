Las estaciones de monitoreo registraron un sismo en el Complejo Volcánico Puyehue-Cordón Caulle ocurrido durante la madrugada del domingo 12 de abril, según informó el Observatorio Volcanológico de Los Andes del Sur (OVDAS), dependiente del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN).

El evento fue detectado por las estaciones de monitoreo instaladas en la zona y fue clasificado como un sismo de tipo volcano-tectónico, es decir, asociado al fracturamiento de roca en el interior del volcán.

Según el parte oficial, ocurrió a las 1.13, a la latitud 40,561° Sur, longitud 72,153° Oeste, con una profundidad de 3,3 kilómetros, de escala 3,0 (ML).

Cabe destacar que este tipo de sismos son frecuentes y forman parte de la propia naturaleza, además que luego del episodio la alerta se mantiene verde sin peligro ni modificaciones.

Este nivel implica un estado de reposo o actividad base, donde pueden registrarse manifestaciones menores como sismicidad o emisiones superficiales, sin que exista un riesgo inmediato de erupción.

Monitoreo preventivo sin riesgo inminente

Desde el organismo chileno remarcaron que el volcán se mantiene bajo monitoreo permanente en línea, permitiendo una detección temprana de cualquier variación en su comportamiento.

Además la Dirección Regional del SENAPRED continúa con las coordinaciones junto a los organismos del sistema de prevención y respuesta ante desastres, con el objetivo de poder actuar con rapidez ante cualquier emergencia.

Ya que el volcán registra alerta verde, significa que una eventual erupción podría ocurrir en meses o años, por lo cual no es una amenaza urgente.