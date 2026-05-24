El Volcán Nevado de Longaví, el cual se ubica en Chile y limita con el noroeste de Neuquén, elevó su alerta a amarilla durante los últimos días. Este sábado, el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) a través de su Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV) y en conjunto con el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS) de Chile confirmaron que la alerta ya no es verde.

A partir de esto, desde Neuquén, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, junto a la Dirección Provincial de Protección, señalaron que “este cambio responde a variaciones detectadas en el monitoreo volcánico, pero NO implica una erupción inminente”.

Por el momento se descarta cualquier tipo de afectación sobre territorio argentino y aclararon que la Secretaría mantiene un monitoreo constante de la situación, junto con los organismos técnicos Nacionales que corresponden.

Cómo es el volcán y cuándo fue su última actividad de este tipo

El volcán Nevado de Longaví es un estratovolcán que se encuentra ubicado en la región del Maule, completamente en territorio chileno, ubicándose en el puesto N°56 del Ranking de Riesgo Volcánico del vecino país.

El cambio de nivel de alerta técnica se encuentra asociado a un incremento en la actividad sísmica del volcán registrada desde el día 20 de mayo de 2026, caracterizada por eventos de tipo Volcano Tectónico (VT), asociados a fractura de roca en el interior del volcán.

Este incremento de la sismicidad representa un cambio relevante en la actividad interna del volcán, destacándose la aparición de una nueva fuente sísmica localizada aproximadamente entre 4 y 5 km al suroeste del cráter, con profundidades cercanas a 3 km.

Teniendo en consideración el número de eventos registrados, la magnitud alcanzada y la energía liberada, este episodio corresponde al proceso sísmico más energético observado en el volcán Nevado de Longaví desde el inicio de su vigilancia instrumental, evidenciando un incremento en su actividad interna por encima de su nivel de base.

Particularmente, durante los últimos 2 días, se ha registrado la ocurrencia de más de 400 sismos de tipo VT (Volcano-Tectónicos). Dentro de esta actividad destacan, hasta el momento, 4 eventos con magnitud local superior a 3,0, considerados de moderada a alta energía.

El evento de mayor magnitud ocurrió el 20 de mayo a las 08:34 hora local, con una magnitud local de ML 4,3. Este corresponde al sismo de mayor magnitud local registrado hasta la fecha en este sistema volcánico desde la implementación de la red instrumental de monitoreo por parte de OVDAS.

Cuándo fue su última erupción

Aunque este volcán no posee registro histórico de erupciones; si registra erupciones en tiempos holocenos (10.000 años aprox). En su registro eruptivo se reconocen erupciones explosivas, con la generación de depósitos de ceniza volcánica.

Su última erupción se estima que ocurrió hace más de 6.600 años, con la generación de un domo dacítico en la parte superior del volcán, cuyo colapso generó depósitos de flujos piroclásticos, que afectaron las inmediaciones del edificio volcánico.