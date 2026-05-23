“Para 2030 tendremos otra provincia”: Ousset habló del futuro de Neuquén y Vaca Muerta

El jefe de Gabinete de Neuquén, Juan Luis “Pepé” Ousset, visitó los estudios de AM550 y dialogó con Santiago Montórfano sobre las obras de infraestructura impulsadas por la gestión de Rolando Figueroa. Además, destacó la importancia del desarrollo hidrocarburífero de Vaca Muerta y remarcó el trabajo conjunto con los municipios para avanzar en obras clave en toda la provincia.

La Provincia que recibió Rolando Figueroa

En primer lugar, el ministro hizo alusión a cómo estaba la Provincia cuando le tocó asumir a la actual gestión: “Arrancamos con una situación compleja, había una deuda pública de US$1.200 millones, una deuda flotante muy importante, un Estado desordenado y un déficit de infraestructura de US$4.000 millones que se veía en faltas de rutas, hospitales, escuelas, inversión en seguridad, en tecnología y también conflictos con planes sociales que se daban a gente que no vivía en Neuquén”.

En ese sentido sostuvo: “Ordenamos el Estado, un punto diferencial fue para qué desarrollamos Vaca Muerta, en principio fue por redistribución de oportunidades. Las escuelas que hacemos, por ejemplo, son producto de las regalías por la actividad hidrocarburífera. También la infraestructura vial o sanitaria. Este Gobierno modificó las relacionadas con las operadoras”.

Sobre la misma línea, el jefe de Gabinete de Neuquén expresó que “a las empresas se les exige inversión educativa, formación para la gente, que inviertan en empresas neuquinas y también en infraestructura vial”.

Regalías hidrocarburíferas y el impacto sobre la infraestructura de Neuquén

Por otro lado, el funcionario provincial manifestó en AM550: “Con las regalías de la industria desarrollamos la infraestructura, eso impacta en la vida de los ciudadanos. Hablamos de gas en el norte, erradicación de escuelas trailers, insumos médicos en hospitales, todo eso es apropiarnos de la renta petrolera y orientar hacia el bienestar para la gente”.

“El Gobernador vino a cambiar las reglas de juego, rediscutir lo que pasa en la Provincia, priorizar las acciones hacia donde deben ir, eso es decisión política”, lanzó Ousset sobre Rolando Figueroa.

Además, Juan Luis Ousset hizo foco en la importancia de hacer rutas para desarrollar la oferta turística pensando en el post Vaca Muerta, como también así la relevancia de relacionarse de forma inteligente con el Gobierno nacional.

En ese sentido, valoró que Neuquén lidere a nivel nacional estadísticas como consumo en supermercados, empleo privado y baja de pobreza y desocupación.

“No podemos modificar la coparticipación nacional, nosotros aportamos tres veces lo que recibimos”, sostuvo en relación a la caída de fondos hacia las provincias.

El Neuquén que viene

“Para el 2030 tendremos otra provincia si hacemos todo bien, duplicaremos la producción de gas y petróleo, pero esto depende de acelerar las inversiones y por eso hacemos rutas. Se puede mostrar paz social, seguridad energética, la idea es saldar la deuda que recibimos para dentro de cuatro años, cancelar la deuda de infraestructura”, señaló el jefe de Gabinete de Neuquén.

A propósito de las políticas una vez que asumió la gestión en diciembre del 2023, el funcionario destacó que “asumimos con una deuda moral considerable que tenía que ver con planes sociales, un ámbito muy cuestionado. Se eliminaron las jubilaciones de privilegio, se sancionó Ficha Limpia, pasamos a tener 5.000 intermediaciones para el empleo, se tomó una política de tolerancia cero a la corrupción. Este Gobierno decidió poner las prioridades donde hay que ponerlas y dejar de dilapidar los recursos de los neuquinos”.

El vínculo con los municipios

Consultado sobre la relación de la Provincia con los municipios, Ousset dijo que “hay un cambio de paradigma en la administración de los recursos públicos y esto se viene manifestado a través de Pactos de Gobernanza, reconocemos que no habrá inversión nacional y debemos trabajar con nuestros recursos”.

Sobre la misma línea continuó: “Exigimos que tengan la sintonía para trabajar con la Provincia de esta manera, basta de contrataciones sin sentido. Los municipios están haciendo obras que nunca pensaron que iban a poder hacer, logramos articular nuevos vínculos”.

Finalmente, Juan Luis Ousset hizo foco en el espacio La Neuquinidad del que forma parte y que conduce Rolando Figueroa.

“Somos un equipo de trabajo que tiene claro hacia dónde ir. Conformamos un gran espacio que es generacional y que tiene que ver con ser buenos gestores. La estrategia es hacer una gran gestión, modificar cosas que estaban normalizadas y que no lo eran”, concluyó.

La entrevista completa: