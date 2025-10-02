“Pepé” Ousset: “Confiamos en nuestro modelo de gestión”

“Nosotros confiamos mucho en el sistema de valores que defiende el modelo neuquino”, sostuvo el candidato a senador por La Neuquinidad, Juan Luis “Pepé” Ousset y agregó: “Confiamos en nuestro modelo de gestión”.

Tras diferenciarse de quienes reciben órdenes desde Buenos Aires, se refirió al déficit de infraestructura heredado y que —desde el inicio mismo de la gestión— ha comenzado a revertirse, gracias a la decisión del gobernador Rolando Figueroa de invertir en la realización de obras que estuvieron postergadas durante décadas y que permitirán mejorar la calidad de vida de los neuquinos.

“Neuquén no es una provincia rica”, dijo; y agregó: “Es una provincia con potencialidades y en eso coinciden las fuerzas políticas que integran La Neuquinidad, porque entienden que para que esa potencialidad se convierta en realidad, hay que defender nuestros recursos”.

“Nosotros estamos planteando un modelo que tiene determinadas características y pilares; y creo que gran parte de la ciudadanía se puede sentir identificada porque reflejan y representan lo que los neuquinos valoran, lo que los neuquinos hemos construido”, señaló Pepé. Y mencionó el ordenamiento del Estado, la asignación de recursos a sectores prioritarios, el fortalecimiento de las empresas públicas, la decisión de mantener la caja jubilatoria bajo la órbita provincial, la inversión histórica en Educación —obras, programa de becas Gregorio Álvarez, etc.— y la decisión de luchar contra el narcomenudeo, aunque sea un delito federal.

Para profundizar el modelo neuquino y lograr el objetivo de hacer de ésta una provincia cada vez más justa para todos sus habitantes, Ousset consideró que es necesario lograr que esté bien representada en el Congreso de la Nación, por legisladores que ejerzan una defensa irrestricta de los intereses de Neuquén. Y quienes lo garantizan son los candidatos de La Neuquinidad: Julieta Corroza y Ousset (a senadores) y Karina Maureira y Joaquín Perren (a diputados).

Por último, Pepé destacó: “Lo que nosotros queremos es defender a Neuquén (en el Congreso de la Nación), defender nuestro desarrollo provincial, nuestro futuro y eso se defiende con voces que representen al pueblo de la provincia”, como van a hacerlo los candidatos de La Neuquinidad.