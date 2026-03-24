24 de marzo: Canal 24/7 emite un especial con testimonios y memoria a 50 años del golpe

En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el canal 24/7 del Grupo Prima Multimedios emitirá este martes un programa especial centrado en los 50 años del Golpe de Estado en Argentina de 1976.

La propuesta saldrá al aire a las 22 a través de la señal cn247.tv y estará conducida por el periodista Pablo Montanaro, quien entrevistó a víctimas del terrorismo de Estado, representantes de organismos de derechos humanos y jóvenes comprometidos con la construcción de la memoria colectiva.

El especial reúne testimonios que reconstruyen, desde distintas miradas, el impacto de la dictadura y su vigencia en el presente. Entre las voces que participan se encuentran Raúl Radonich, quien aporta su experiencia directa como sobreviviente; Sara Mansilla, integrante de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén; y Oscar Marichelar, representante de nuevas generaciones comprometidas con la memoria.

“Buscaban la destrucción física, psíquica y moral de la persona”, “sabíamos que se estaban llevando gente, pero creíamos que iban a aparecer” y “nos toca continuar lo que las Madres empezaron” son algunas de las reflexiones que forman parte del programa.

El especial propone no solo recordar, sino también generar un espacio de análisis y reflexión sobre uno de los períodos más oscuros de la historia argentina, con la mirada puesta en el presente y el futuro.

La emisión podrá verse este martes desde las 22 y forma parte de la cobertura especial por un nuevo aniversario del golpe, reafirmando el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia.