La memoria volvió a ocupar un lugar central en "La Escuelita". En ese espacio, que durante la última dictadura funcionó como centro clandestino de detención, la ciudad de Neuquén conmemoró este martes el 50° aniversario del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

El acto central reunió a autoridades provinciales y municipales, organismos de derechos humanos, sobrevivientes y familiares, en una jornada atravesada por la memoria activa y el compromiso democrático. En ese escenario, la secretaria de Jefatura de Gabinete del municipio, María Pasqualini, dejó una de las definiciones más contundentes: “Nunca el autoritarismo puede reemplazar a la democracia y nunca el miedo puede reemplazar a la libertad”.

La funcionaria destacó el rol histórico de Neuquén en la defensa de los derechos humanos y recordó a figuras emblemáticas como Jaime de Nevares y Noemí Labrune. “Neuquén no estuvo fuera de la historia, sino que fue ejemplo de solidaridad, compromiso social y valentía frente al terror”, afirmó. También puso en valor el accionar de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, al remarcar que iniciaron “un camino único en el mundo, el de la memoria, la verdad y la justicia”.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos de la provincia, Jorge Tobares, definió a la última dictadura como “la etapa más oscura de nuestra vida política institucional” y advirtió sobre los riesgos de imponer un pensamiento único. En ese sentido, sostuvo que la memoria “no es un concepto estático”, sino un ejercicio permanente que debe impulsar a la sociedad hacia “un Neuquén y una Argentina con más progreso, bienestar y respeto por los derechos humanos”.

“El ‘Nunca Más’ no es una consigna vacía, es una decisión ética, política y social que nos invita a reflexionar sobre qué sociedad queremos y cómo vamos a defender la democracia”, agregó el funcionario, quien también remarcó la necesidad de mantener viva la memoria como herramienta para proyectar un futuro con inclusión y equidad.

“La memoria no es un concepto estático. No es un concepto que en definitiva se detiene en el tiempo. No es un ancla que nos inmoviliza. Es todo lo contrario. La memoria tiene que ser un ejercicio permanente que nos permita a todos, no solamente reflexionar sobre aquel pasado oscuro, sino también tiene que ser el motor necesario para que nos impulse hacia un Neuquén y hacia una Argentina mucho más de progreso, de bienestar, de respeto, fundamentalmente por los derechos humanos, que creo que es en el fondo la cuestión”, sostuvo Tobares.

En la misma línea, Sara Mansilla, histórica dirigente docente e integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), llamó a la sociedad a mantenerse alerta. “Debemos cuidar a nuestra juventud y evitar que se construyan enemigos internos desde el poder”, expresó. Además, resaltó el valor simbólico de la provincia al señalar que “Neuquén ha sido declarada capital de los Derechos Humanos, y eso significa que hay memoria y, por lo tanto, hay esperanza”.

El cierre de la ceremonia estuvo a cargo de la secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, quien subrayó la importancia de realizar la conmemoración en ese sitio. “Es un lugar representativo de una etapa oscura que dejó profundas consecuencias en toda la sociedad”, indicó.

Convocan a marchar desde el Monumento

En este contexto, las autoridades también convocaron a la movilización central que se realizará este martes a las 19:30 en el Monumento a San Martín, bajo las consignas históricas de “Memoria, Verdad y Justicia” y “Son 30.000”. Desde el municipio destacaron la relevancia de esta marcha en un aniversario tan significativo y remarcaron la necesidad de sostener viva la memoria colectiva como base del sistema democrático.

Emotivo acto por la memoria en Cutral Co

Este martes por la mañana, la ciudad volvió a reunirse en torno a la memoria para conmemorar los 50 años del último golpe militar. El acto oficial se desarrolló en el Monumento a la Memoria y fue encabezado por el intendente Ramón Rioseco, junto al presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín, funcionarios, concejales y familiares de detenidos-desaparecidos y ex presos políticos de Cutral Co y Plaza Huincul.

La ceremonia estuvo atravesada por testimonios cargados de historia y compromiso. Uno de los momentos más significativos fue la palabra de Pablo Hodola, hijo de Oscar Hodola y Sirena Acuña, ambos desaparecidos, quien remarcó la necesidad de sostener la memoria en un contexto que definió como desafiante. “Cuando hablamos de memoria, verdad y justicia, el legado es tan importante que encontrarnos en este monumento resulta reparador”, expresó.

"En una época de negacionismo, de abandono y de no escuchar al otro, nadie nos pregunta por qué hacemos lo que hacemos. Nos han dicho muchas cosas, pero lo único que buscamos es encontrar los restos de nuestros seres queridos”, destacó.

Por su parte, Juan Manuel Pincheira, hijo de Miguel Pincheira —también desaparecido—, repasó el origen del monumento y destacó su valor simbólico para las nuevas generaciones. “Hay muchos chicos que son nuestro futuro, nuestra patria, y ojalá este espacio nos encuentre unidos y no enfrentados”, sostuvo. Además, explicó que la iniciativa surgió como una forma de mantener viva la memoria: “Lo que no se conoce no se quiere”, afirmó, al tiempo que señaló que el homenaje busca representar no solo a su padre, sino a todos los desaparecidos y a quienes padecieron el terrorismo de Estado.

Durante el acto también estuvo presente Dora Seguel, quien fue detenida en su adolescencia y logró recuperar la libertad, aunque su hermana Arlene, estudiante universitaria, continúa desaparecida.

Uno de los momentos más emotivos se vivió cuando Pincheira leyó una carta que su padre Miguel había enviado a su madre, Juana. La jornada concluyó con la lectura de los nombres de cada una de las personas desaparecidas, acompañada por la respuesta colectiva de los presentes: “Presentes”, en un gesto que volvió a reafirmar el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia.