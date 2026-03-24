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Martes 24 de Marzo, Neuquén, Argentina
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24 DE MARZO

El mensaje de Rolando Figueroa a 50 años del comienzo de la última dictadura cívico-militar

Se cumplen 50 años del inicio de uno de los períodos más oscuros en la historia de nuestro país. En sus redes sociales, Figueroa reafirmó el compromiso con la Memoria, Verdad y Justicia.

Por Redacción Mejor Informado
Martes, 24 de marzo de 2026 a las 10:35
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Este martes 24 de marzo se cumplen 50 años del comienzo de la última dictadura cívico-militar en nuestro país, uno de los períodos más oscuros en la historia de la Argentina.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa dejó su mensaje en redes sociales y reafirmó su compromiso en la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia.

“Como cada año, reafirmamos nuestro compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia. Defendemos la democracia y la lucha por los derechos humanos, pilares fundamentales de una sociedad justa e igualitaria”, expresó el mandatario en una publicación que realizó en su cuenta de X.

El Gobernador citó un video explicativo publicado por la cuenta oficial de X del Gobierno de Neuquén.

 

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