El mensaje de Rolando Figueroa a 50 años del comienzo de la última dictadura cívico-militar

Este martes 24 de marzo se cumplen 50 años del comienzo de la última dictadura cívico-militar en nuestro país, uno de los períodos más oscuros en la historia de la Argentina.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa dejó su mensaje en redes sociales y reafirmó su compromiso en la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia.

“Como cada año, reafirmamos nuestro compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia. Defendemos la democracia y la lucha por los derechos humanos, pilares fundamentales de una sociedad justa e igualitaria”, expresó el mandatario en una publicación que realizó en su cuenta de X.

El Gobernador citó un video explicativo publicado por la cuenta oficial de X del Gobierno de Neuquén.