Más de 30 mil personas celebraron el Día de las Infancias en Neuquén

Más de 30 mil personas participaron este domingo de una nueva edición de Neuquén Emprende y Confluencia de Sabores, que tuvo como escenario el Parque Jaime de Nevares y sumó propuestas especiales por el Día de las Infancias.

La jornada reunió a 150 emprendedores y emprendedoras, además de carros gastronómicos, espectáculos, juegos, peloteros y distintas actividades pensadas para que las familias pudieran disfrutar del espacio durante todo el día.

La convocatoria fue de tal magnitud que las actividades se extendieron más allá del horario inicialmente previsto, debido a que durante la tarde todavía permanecía una gran cantidad de familias en el predio.

La jefa de Gabinete municipal, María Pasqualini, destacó el alcance de la jornada y señaló que la feria permitió combinar la celebración destinada a los más chicos con el acompañamiento a quienes llevan adelante distintos proyectos productivos.

Uno de los datos que marcó esta edición fue la incorporación de nuevos participantes al programa. Según explicó Pasqualini, el 70% de los emprendedores presentes llegó por primera vez a la feria después de completar los trayectos de capacitación desarrollados por el municipio entre abril y julio.

Para quienes recién comienzan, la participación en Neuquén Emprende funciona como una primera experiencia de comercialización directa, que les permite conocer la reacción del público frente a sus productos y detectar qué aspectos pueden mejorar.

Desde el municipio señalaron que el programa busca que los emprendimientos no permanezcan únicamente vinculados a la feria, sino que puedan avanzar hacia una mayor autonomía y consolidación comercial.

En ese sentido, Pasqualini puso como ejemplo a uno de los participantes que, después de atravesar distintas ediciones, consiguió avanzar en la construcción de su propia fábrica de juegos.

La funcionaria sostuvo que ese tipo de experiencias representan uno de los objetivos centrales del programa: brindar capacitación, generar espacios para poner a prueba los productos y acompañar a los emprendedores hasta que puedan fortalecer sus proyectos y transformarlos en pequeñas y medianas empresas.

La celebración del Día de las Infancias tuvo además una programación especialmente destinada a los chicos, con espectáculos desde el mediodía, juegos y peloteros distribuidos en distintos sectores del parque.

La feria tendrá continuidad este lunes de 12 a 18, nuevamente en el Parque Jaime de Nevares, por lo que los emprendedores volverán a contar con una jornada para ofrecer sus productos y recibir al público.

La feria continuará este lunes en el Parque Jaime de Nevares, con una nueva oportunidad para que los emprendedores pongan a prueba sus productos ante el público y reciban devoluciones para fortalecer sus proyectos durante el segundo cuatrimestre del programa.