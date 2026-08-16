Los productos artesanales neuquinos no solo representan una tradición, sino que también forman parte de una cadena productiva que sostiene a familias y comunidades. Así lo destacó el presidente de Artesanías Neuquinas, Luis María “Titi” Ricciuto, quien definió a cada pieza como “una ventana a la identidad neuquina”.

La identidad de la provincia tuvo una presencia destacada durante diez días en la 54° Exposición y Feria de Artesanías Tradicionales Argentinas y la 138º Exposición Rural de Palermo 2026. En ese marco, un poncho en peinecillo elaborado por la artesana Laura Linares obtuvo el premio La Telera a la mejor pieza de toda la muestra. Además, la edición rindió homenaje a la tejedora Ofelia Campos, oriunda de Las Lajas.

“Nos fue muy bien, como todos los años. Nos trajimos muy lindos reconocimientos y premios, entre ellos la mejor pieza de la Rural”, señaló Ricciuto.

Más allá de los galardones, la participación en Palermo permitió mostrar el trabajo que existe detrás de cada producto y la manera en que los saberes culturales se transmiten de generación en generación. También se destacó el interés de coleccionistas y visitantes por los tejidos neuquinos.

Una experiencia novedosa fue la participación directa de artesanas de Huncal ante el jurado. Las tejedoras pudieron presentar sus propias producciones, dialogar con los especialistas y recibir menciones. “Eso nunca había sucedido antes en la Rural y le dio un valor agregado a las artesanas”, explicó Ricciuto.

La propuesta incluyó ponchos, matrones, fajas y piezas de alpaca, además de una línea contemporánea desarrollada por Artesanías Neuquinas. Se trata de productos que buscan incorporar la artesanía tradicional a nuevos usos sin perder la identidad de origen.

Entre ellos se encuentran carteras, almohadones y otros objetos confeccionados a partir de matras, caminos y cinchas. También se incorporaron nuevas texturas y combinaciones, como la vitrofusión y la unión del cuero con el tejido. “Son nuevos productos, pero que no pierden la identidad de origen y están funcionando muy bien”, sostuvo el titular de Artesanías Neuquinas.

Comprar artesanías para fortalecer la producción

Artesanías Neuquinas es una empresa estatal con más de 50 años de trayectoria y cumple un rol dentro de la cadena que permite que las producciones artesanales, principalmente elaboradas por integrantes de comunidades mapuche, lleguen a distintos mercados.

En ese sentido, Ricciuto explicó que la compra de una pieza representa mucho más que una operación comercial, ya que contribuye a sostener el circuito productivo. “Cuando uno compra una pieza en Artesanías, es un acto que trasciende la comercialización y está siendo parte de esa cadena”, afirmó.

El objetivo de la empresa es garantizar la venta de las producciones y acompañar el proceso de comercialización para que tenga un impacto directo en las comunidades. De esta manera, detrás de cada poncho, tejido, pieza de madera, cerámica o joyería existe también un trabajo de preservación de los saberes y de acompañamiento a quienes mantienen esas tradiciones.

Descuentos y beneficios para neuquinos

Durante el invierno, los locales de Artesanías Neuquinas ofrecen un 40 por ciento de descuento en chalecos, gorros y guantes. También hay una promoción del 30 por ciento en fuentes de madera.

A su vez, los residentes de la provincia pueden acceder a un 20 por ciento de descuento en cualquiera de los productos si abonan en efectivo o con tarjeta de débito en un solo pago y acreditan su residencia neuquina.

La empresa también cuenta con un convenio con el Banco Provincia del Neuquén (BPN), que permite acceder a seis cuotas sin interés con sus tarjetas.

Artesanías Neuquinas tiene locales en distintos puntos. En Neuquén capital funciona el tradicional espacio de Carlos H. Rodríguez 175. En San Martín de los Andes cuenta con un local en el centro y otro en el aeropuerto Aviador Carlos Campos, en Chapelco. También dispone de un punto de venta en la Casa del Neuquén, en Buenos Aires.

Además, mediante un convenio con Neuquén Tur, las hosterías del norte neuquino cuentan con espacios destinados a exhibir y comercializar los productos de la empresa. “Contamos con mini sucursales de la empresa para que haya diversos puntos de acceso para exhibir y vender los productos”, concluyó Ricciuto.