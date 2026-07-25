Con el objetivo de seguir fortaleciendo la política pública de acompañamiento al ecosistema emprendedor joven en toda la provincia, el Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura de Neuquén brindará una charla informativa en Plaza Huincul sobre los créditos que ofrece el Ejecutivo.

Tendrá lugar el jueves 30 de julio a las 14.00, en la sede del barrio Central (Azucena Maizani 671) y está destinado a jóvenes de 18 a 35 años. La inscripción está disponible en https://forms.gle/Ty3jfpt7ueGSuMJr7.

La actividad es impartida por el área de emprendedurismo de la Subsecretaría de Juventud, que lleva adelante distintas propuestas para acercar información sobre las líneas de crédito “Inclusión Financiera para Juventudes” (que otorga créditos de hasta $5 millones), y “Proyecta Futuro” (con montos que ascienden hasta los $30 millones), a la vez que diagrama distintos espacios de formación que son dictados semanalmente.

“En territorio también fortalecemos el trabajo de asistencia para jóvenes que toman la decisión de emprender, o busquen generar trabajo en la localidad con sus propios proyectos de inversión”, explicó la subsecretaria de Juventud, Katherina Allende.

Añadió que “vamos a seguir convocando a jóvenes en las distintas regiones de la provincia para incentivarlos a que se postulen a estas oportunidades económicas para que puedan desarrollar sus emprendimientos”.

El trabajo de difusión de los alcances que tienen estos financiamientos, y la orientación para postularse, se ejecuta de manera personalizada tanto presencial como virtual, a través del “Consultorio de Financiamiento Joven” que abre sus puertas los miércoles a las 14.00, y los jueves a las 9.30 en la sede del organismo (Picún Leufú 301) en la capital neuquina.

También recibe consultas a través de la línea 299 6030154 y vía correo electrónico a juventudesemprendedorasnqn@gmail.com.

Desde marzo de 2025 a la fecha, entre ambas líneas de financiamiento, el Gobierno provincial lleva invertido más de $900 millones para emprendimientos de distintos rubros.





