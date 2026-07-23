“Los jóvenes ya no toman trabajos en relación de dependencia”: Neuquén otorgó 200 créditos a emprendedores

La provincia del Neuquén otorgó más de 200 créditos a emprendedores por casi $1.000 millones durante la gestión que encabeza Rolando Figueroa. Están destinados a jóvenes que se desempeñan en rubros como gastronomía, indumentaria, fotografía y servicios profesionales, entre otros.

La ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz habló con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 y detalló que hay dos líneas de crédito destinadas a jóvenes de entre 18 y 35 años por ley.

“Una de ellas es inclusión financiera para jóvenes que tienen emprendimientos, pero que aun no se han podido formalizar, es decir que no se pudieron registrar. Son aportes de hasta $5.000.000”, expresó en primer lugar.

“Por otro lado tenemos una más grande que está destinada a jóvenes con emprendimientos formalizados, es decir que son monotributistas o responsables inscriptos. En ese caso los aportes son por $30.000.000”, añadió.

Y describió: “De esas dos líneas otorgamos cerca de $1.000 millones en más de 200 créditos, así que estamos muy contentos de seguir creciendo y que más jóvenes se animen a acceder a esto para acompañar al desarrollo productivo”.

Los principales rubros en los cuales se desempeñan los emprendedores son gastronomía, indumentaria, fotografía y servicios profesionales.

“Es muy amplia la gama de emprendedores y tiene que ver con un proyecto de vida de los jóvenes de no tomar trabajos en relación de dependencia y sí emprender porque ven otros beneficios, ya sea el manejo del tiempo o ser sus propios jefes”, comentó la ministra.

Y concluyó en diálogo con AM550: “Hay todo un acompañamiento técnico que es importante porque muchos jóvenes es la primera vez que toman un crédito de estas características”.

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