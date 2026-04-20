Créditos hasta $15 millones: el acompañamiento del Gobierno neuquino para emprendedores

El Gobierno de Neuquén, a través del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP), anunció la actualización de los montos máximos para las líneas de crédito del programa “Neuquén Financia”.

Esta herramienta de inclusión financiera, que busca potenciar el ecosistema emprendedor neuquino, ha elevado su tope general a cinco millones de pesos para la mayoría de sus subprogramas. En tanto, para la línea denominada “Créditos para el Impulso Emprendedor para la Reactivación Económica”, el monto máximo se extendió hasta los 15 millones de pesos.

Anabel Lucero Idizarri, directora del IADEP, informó que “esta medida responde a la decisión política del Gobierno de acompañar de manera integral el desarrollo de emprendimientos que generen valor agregado y nuevas oportunidades genuinas para los neuquinos en cada rincón de la Provincia”.

“Neuquén Financia” se divide en nueve subprogramas específicos que cubren diversos sectores de la economía: Impulso Tecnológico, Industrias Culturales, Personas con Discapacidad, Tejiendo Redes, Autoempleo Neuquino 2026, Mujeres y Diversidad, Juventudes, y Prestadores Turísticos.

Todas estas líneas ahora cuentan con un financiamiento de hasta cinco millones de pesos bajo condiciones de crédito accesible.

Por su parte, la línea de Impulso Emprendedor, con su nuevo tope de 15 millones de pesos, se posiciona como una herramienta clave para la escala productiva.

El destino de estos fondos es amplio porque permite financiar tanto bienes de capital (equipamiento, herramientas y maquinaria) como capital de trabajo (insumos, materia prima y materiales).

Asimismo, contempla la inversión en estrategias de comercialización, contratación de servicios de terceros y pequeñas obras civiles de refacción o mejoramiento del emprendimiento, siempre que tengan una relación directa con el crecimiento del proyecto.



Impacto en el desarrollo local

“Neuquén Financia” tiene como finalidad impulsar el autoempleo y la consolidación de proyectos. Con esta ampliación en los montos se busca que los emprendedores puedan escalar sus servicios o productos.

En el 2025 la Provincia acompañó más de 1.000 proyectos distribuidos entre las distintas regiones y superó los 2.700 millones de pesos.

El programa se coordina con diversos organismos provinciales que identifican las demandas y necesidades de los diferentes sectores de la población.

Entre ellos se encuentran la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (Anide); dirección general de Economía Social del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano; dirección general de Empleo Independiente de la Subsecretaría de Promoción, Empleo y Formación Profesional; Secretaría de Género; Subsecretaría de Cultura; Subsecretaría de Discapacidad (dirección de Inclusión Laboral); Secretaría de Juventudes y Diversidad; y Subsecretaría de Turismo.



