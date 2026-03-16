El sistema de transporte público de pasajeros de Neuquén, COLE, suma nuevas frecuencias para reforzar horas picos y recorridos y acompañar la demanda de los usuarios en nuevos sectores de la ciudad. La decisión surge tras la incorporación de 36 nuevas unidades por parte de la Municipalidad de Neuquén e implicará modificaciones en los horarios de las frecuencias.

Mauro Espinosa, subsecretario de Transporte, comunicó que a partir de este lunes se harán cambios de horario en el sistema COLE que reflejarán la incorporación de nuevas unidades. “Ya lanzada toda la actividad de la ciudad como administraciones provincial y municipal, todo lo que es Justicia y, claramente, la escolaridad, hay cambios en los horarios con un valor agregado que es la incorporación de nuevas 36 unidades”, explicó.

En total serán seis unidades en línea 10, que van al Distrito 7. En este caso, Espinosa expresó que “los vecinos del Distrito 7 están muy contentos porque no tenían servicio de transporte. Esta ampliación ya está, funcionando con normalidad”, sostuvo.

Las nuevas incorporaciones se verán afectadas todas las líneas: “Estas últimas 36 unidades que incorporó el intendente Mariano Gaido buscan beneficiar a todas las líneas, pero apuntando sobre todo a las horas pico. Las 31 líneas que tiene COLE tendrán refuerzos”, dijo.

En este sentido, comentó que esto implicará cambios en los horarios habituales y, en algunos casos, frecuencias más tempranas: Desde la Municipalidad solicitan a los usuarios que estén atentos al cronograma de COLE y a la aplicación donde encontrarán todos los nuevos horarios para que puedan llegar a destino sin inconvenientes.

Por otro lado, informó que por la obra de la gran avenida se modificaron recorridos en la línea 14, a la altura de Leguizamón para que cruce por Don Bosco y retome luego por Chile su recorrido normal. También la línea 15 que baja por Tierra del Fuego, tomará Mitre, Santa Cruz, Libertad y retomará luego Tierra del Fuego. Además, la línea 25 que va por Perito Moreno, doblará en Santa Cruz, tomará Libertad y retomará desde allí Tierra del Fuego.