Más de 50 vehículos fueron escoltados por la Policía en una ruta de Neuquén por el temporal

Más de medio centenar de vehículos particulares y unidades de transporte de pasajeros fueron escoltados por la Policía del Neuquén durante un operativo especial desplegado sobre la Ruta Provincial 26, en el marco del dispositivo de seguridad vial por la temporada invernal.

Desde las primeras horas de este domingo, efectivos de la Comisaría 40° de Caviahue trabajaron de manera coordinada con personal de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de la Provincia, acompañando en caravana a los conductores que debían atravesar el corredor cordillerano.

En este contexto, las autoridades informaron que la Ruta Provincial 26 permanece habilitada, aunque las autoridades advirtieron que la circulación debe realizarse con máxima precaución. Además, recordaron que es obligatorio el uso de cadenas para los vehículos de tracción simple, debido a las condiciones propias del invierno y la presencia de nieve sobre la calzada.

Los controles y tareas de asistencia continuarán durante toda la jornada, con presencia permanente de los organismos que participan del operativo, con el objetivo de preservar la seguridad vial y brindar acompañamiento a vecinos, turistas y transportistas que circulen por Caviahue y sus alrededores.

Desde la fuerza destacaron que este tipo de despliegues forma parte del operativo invernal que busca minimizar riesgos y garantizar una circulación ordenada en las rutas neuquinas durante los meses de bajas temperaturas.