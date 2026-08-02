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Trabajan en el lugar

Habilitaron un carril para circular en Ruta Provincial 38 tras el desprendimiento de rocas en la calzada

Los operarios siguen trabajando en el lugar para despejar toda la calzada. Mientras tanto se puede circular por una mano.

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Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Domingo, 02 de agosto de 2026 a las 10:59
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El derrumbe ocurrió esta madrugada.

Desde la Municipalidad de Andacollo informaron a los vecinos de la región que, tras registrarse un desprendimiento de rocas de gran dimensión en el sector conocido como “La Angostura”, se logró habilitar una mano de circulación sobre la Ruta Provincial N° 38.

El derrumbe ocurrió durante la madrugada de este domingo. Por esta razón se interrumpió de forma total la calzada que conecta Andacollo con Los Miches, Guañacos, Lileo y Tierras Blancas.

Además agregaron que ante la emergencia, la Municipalidad cooperó de inmediato con equipos y personal para restablecer la conectividad.

El operativo fue coordinado de manera conjunta por Eugenio Medina (Secretario de Servicios Públicos y Espacios Verdes del municipio) y Hugo Novoa (Delegado Zonal de Vialidad Provincial).

Desde muy temprano, los operarios con las máquinas lograron remover toneladas de piedras para liberar un carril de la traza provincial.

Por el momento se recomienda:

•  Circulación: Transitar a velocidad mínima en el sector de La Angostura.

•  Atención a la calzada:Atender a la posible presencia de material suelto sobre el camino.

Adelantaron que siguen trabajando con Vialidad Provincial para despejar todo el tramo.

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