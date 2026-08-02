Así están las rutas de Neuquén y Río Negro: qué pasa con Pino Hachado y dónde piden máxima precaución

Quienes tengan previsto viajar por las rutas de Neuquén y Río Negro durante este domingo 2 de agosto deberán hacerlo con extrema precaución. Los reportes oficiales advierten que las condiciones invernales continúan afectando distintos corredores, especialmente en la zona cordillerana, donde persisten sectores con hielo, nieve y baja adherencia.

El paso internacional Pino Hachado se encuentra inhabilitado, por acumulación de nieve y hielo, durante toda la jornada.

En cuanto a la Ruta Nacional 40, Vialidad Nacional informó que varios sectores permanecen transitables con precaución debido a la formación de hielo sobre la calzada, especialmente durante las primeras horas de la mañana y por la noche. Los equipos viales continúan trabajando para mejorar las condiciones de circulación.

También se recomienda extremar los cuidados en las rutas que conectan Zapala, Las Lajas, Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura, donde pueden registrarse bancos de niebla, heladas y sectores resbaladizos producto de las bajas temperaturas.

En el caso de la Ruta Provincial 23, continúan los trabajos de pavimentación en algunos sectores y existen tramos con acumulación de nieve, barro y hielo que permanecen intransitables, por lo que se solicita consultar el parte actualizado antes de iniciar cualquier viaje.

En Río Negro, las autoridades también mantienen la recomendación de conducir con prudencia en los corredores cordilleranos, donde las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente. La presencia de hielo sobre la calzada obliga a reducir la velocidad y respetar las indicaciones de Vialidad.

Antes de emprender un viaje, Vialidad Nacional aconseja verificar el estado actualizado de rutas y pasos fronterizos, portar cadenas cuando sean obligatorias y evitar desplazamientos durante la noche o en horarios de heladas intensas.