Más de 500 personas con cobertura del ISSN de Los Miches dejarán de hacer 22 kilómetros para realizar sus trámites

Se inauguró el último fin de semana en Los Miches la nueva delegación del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), una obra ejecutada mediante el sistema de obras delegadas que permitirá acercar los servicios de la obra social a los afiliados del norte neuquino, evitando traslados y fortaleciendo la presencia del Estado en el territorio.

Hasta ahora los afiliados al ISSN en la localidad debían trasladarse hasta Andacollo (a unos 25 kilómetros) para realizar todos los trámites vinculados con la obra social.

El intendente Víctor Ortega habló con La Segunda Mañana por AM550 y sostuvo que “hace algunos años se atendía en un lugar alquilado y no era muy apto para hacer este tipo de atención” y detalló: “Hicimos la oficina por obra delegada, tiene 90 metros cuadrados y una inversión cercana a los $30 millones, eso se financió con fondos del organismo”.

”Nosotros cedimos la tierra en 2012 y ahora pudimos hacer esta oficina. Todos los trámites se podrán gestionar, antes hacíamos 22 kilómetros hasta la delegación de Andacollo, ahora se podrá hacer cualquier trámite que necesite la gente”, comentó el intendente.

En Los Miches, 550 personas tienen cobertura con la obra social sobre un total de 900 habitantes.

Sobre ese tema, Ortega aclaró que “algunas personas tienen PAMI y el resto se atiende en el sistema público de salud, tenemos un centro donde atienden a varias personas”.

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