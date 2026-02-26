La ministra de Educación afirmó que detectaron irregularidades en documentación para acceder al transporte escolar en Los Miches

Durante las últimas horas, numerosas familias se autoconvocaron y cortaron la ruta de ingreso a la comunidad de Los Miches, en el noroeste de la provincia del Neuquén. El motivo tiene que ver con un reclamo por la suspensión del transporte escolar para alumnos que viajan desde parajes cercanos.

Las familias informaron que, durante una reunión con directivos y personal del Distrito XIV, se les comunicó que el transporte escolar se descontinuará para estudiantes cuyos hogares superen determinados ingresos ($1.300.000). Denunciaron que la medida desconoce las distancias, la falta de vehículos propios y los riesgos de traslado a pie, a caballo o haciendo dedo.

Ante esta situación, la ministra de Educación de la Provincia, Soledad Martínez explicó lo ocurrido con la suspensión del transporte escolar en una entrevista que tuvo con Pancho Casado en el programa La Mañana es de la Primera por AM550.

“No estamos levantando el transporte, lo que ocurrió es que, de manera anual, se solicita en las áreas rurales bajo determinadas condiciones. El transporte es un beneficio que se podría equiparar a una beca, las condiciones son acreditar determinados ingresos que se establecen de forma anual. Los distritos hacen la evaluación de la documentación, se tiene que avalar y eso determina la población a la que trasladamos por año. En el 2024 fueron 9.600 alumnos con una inversión de $64.000 millones. Emprolijamos la revisión de la documentación para que quienes reciban el beneficio estén comprendidos en estas condiciones”, expresó la funcionaria.

En ese sentido continuó: “De la población del CPEM 97, encontramos 17 casos que no encuadraban dentro de las condiciones que la resolución del 2016 exige, porque o no se terminó la documentación o se falsificaron datos de ingresos del grupo familiar. Se trata de una inversión equivalente a 15 escuelas por año la que hacemos. Hay condiciones que siempre parecen injustas a la luz de la individualidad, pero debemos establecer un parámetro fijado en una cantidad de salarios mínimos”.

Además, Soledad Martínez comentó en relación al planteo de una familia por el transporte escolar: “Se le dio la posibilidad de una solicitud extraordinaria, pero no podíamos permitir que se mienta en las declaraciones juradas para tener el beneficio. Hay casi 90 alumnos y el 70% se traslada desde distintas zonas vinculadas a los radios bajo la resolución del transporte escolar. No trasladamos a todos los alumnos, la población es de 235.000 en la Provincia. Se trata de una forma de garantizar el acceso a la educación; es algo similar a una beca, no una obligación del Estado”.

Finalmente opinó: “Esta medida no entendemos por qué se tomó, las escuelas medias todavía no empezaron las clases. El CPEM 97 fue la primera escuela que licitamos cuando comenzó esta gestión, se acordó con el intendente inversiones para terminar la obra. Queremos ser justos, hay muchos chicos que acceden a las escuelas con compromisos que asumen las familias. Hay una invitación a que declaren datos reales y a una reunión, pero si se frena la medida de corte en la ruta”.

