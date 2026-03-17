¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 17 de Marzo, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
SANCIONES MILLONARIAS

Hasta 7 millones de pesos de multa por veredas en mal estado en Cipolletti

El municipio endureció los controles y aplicará sanciones millonarias a frentistas que no mantengan en condiciones las veredas. Las multas pueden alcanzar millones de pesos por incumplimientos que afecten la seguridad peatonal

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Martes, 17 de marzo de 2026 a las 09:13
PUBLICIDAD
Buscan garantizar la seguridad peatonal y obligar a los propietarios a mantener las veredas en condiciones

En el contexto del plan de reordenamiento urbano, el municipio de Cipolletti reforzó las intimaciones y la aplicación de sanciones a los vecinos frentistas que no cumplan con la obligación de construir y mantener sus veredas en condiciones. La medida alcanza a quienes tengan aceras deterioradas, con escombros, materiales de obra, residuos, sucias u obstruidas, impidiendo el tránsito normal de las personas.

De acuerdo con el Código de Edificación, Ordenanza 210 Art. 59°, en todas las calles donde exista cordón cuneta es obligación de los propietarios frentistas construir aceras y mantenerlas en perfecto estado de conservación y limpieza. El incumplimiento genera multas automáticas que se aplican junto con las tasas municipales.

El Juzgado Municipal de Faltas precisó que la falta de construcción, reparación o mantenimiento de las aceras reglamentarias será reprimida con sanciones de entre 400 y 5.000 SAM, según lo establecido en el Código de Faltas 513/24. La SAM es la unidad de medida que se calcula en base al valor del litro de nafta súper, actualmente fijado en $1.400 tras la última actualización de febrero de 2026. Esto implica que las multas pueden alcanzar hasta 7 millones de pesos.

La Dirección de Desarrollo Territorial y la Secretaría de Servicios Públicos recordaron además que continúa la notificación a frentistas que tengan bolsones de materiales o escombros en la vía pública. Esta acción se incluye en el Art. 130 del Código de Faltas, que establece sanciones de entre 50 y 5.000 SAM, además de comiso, traslado o demolición, para quienes ocupen el espacio público con materiales de construcción, máquinas u objetos fuera de los límites autorizados.

El municipio destacó que estas medidas buscan ordenar el espacio público y garantizar la seguridad de los peatones. Asimismo, se recordó que los vecinos pueden realizar denuncias sobre veredas en mal estado o con obstrucciones a través de la Central de Atención al Ciudadano, línea 147.

 

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD