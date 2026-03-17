En el contexto del plan de reordenamiento urbano, el municipio de Cipolletti reforzó las intimaciones y la aplicación de sanciones a los vecinos frentistas que no cumplan con la obligación de construir y mantener sus veredas en condiciones. La medida alcanza a quienes tengan aceras deterioradas, con escombros, materiales de obra, residuos, sucias u obstruidas, impidiendo el tránsito normal de las personas.

De acuerdo con el Código de Edificación, Ordenanza 210 Art. 59°, en todas las calles donde exista cordón cuneta es obligación de los propietarios frentistas construir aceras y mantenerlas en perfecto estado de conservación y limpieza. El incumplimiento genera multas automáticas que se aplican junto con las tasas municipales.

El Juzgado Municipal de Faltas precisó que la falta de construcción, reparación o mantenimiento de las aceras reglamentarias será reprimida con sanciones de entre 400 y 5.000 SAM, según lo establecido en el Código de Faltas 513/24. La SAM es la unidad de medida que se calcula en base al valor del litro de nafta súper, actualmente fijado en $1.400 tras la última actualización de febrero de 2026. Esto implica que las multas pueden alcanzar hasta 7 millones de pesos.

La Dirección de Desarrollo Territorial y la Secretaría de Servicios Públicos recordaron además que continúa la notificación a frentistas que tengan bolsones de materiales o escombros en la vía pública. Esta acción se incluye en el Art. 130 del Código de Faltas, que establece sanciones de entre 50 y 5.000 SAM, además de comiso, traslado o demolición, para quienes ocupen el espacio público con materiales de construcción, máquinas u objetos fuera de los límites autorizados.

El municipio destacó que estas medidas buscan ordenar el espacio público y garantizar la seguridad de los peatones. Asimismo, se recordó que los vecinos pueden realizar denuncias sobre veredas en mal estado o con obstrucciones a través de la Central de Atención al Ciudadano, línea 147.