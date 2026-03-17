Un temporal de enormes proporciones golpeó con fuerza distintas localidades del Valle Medio rionegrino durante la noche del lunes, provocando destrozos en instalaciones eléctricas y dejando sin servicio a sectores urbanos y rurales. El fenómeno se desató pasadas las 20 horas y generó múltiples emergencias.

La distribuidora EDERSA desplegó ocho cuadrillas operativas, equipadas con camionetas y camiones grúas, para trabajar en la reposición del suministro eléctrico. En Chimpay se produjo un corte general luego de que la voladura del techo de una vivienda cayera sobre el alimentador troncal que abastece a la ciudad. Los equipos actuaron rápidamente y el servicio ya fue restablecido en su totalidad.

En Luis Beltrán se registraron cortes por cables de media tensión dañados. Se trabajó en la zona para recuperar el suministro. En Lamarque un árbol de gran porte cayó en el ingreso a la ciudad y destrozó instalaciones de media tensión. Tres cuadrillas operaron en el sector para restablecer el servicio urbano.

Bomberos y personal municipal realizan tareas de asistencia y prevención ante voladuras de techos y árboles caídos

En Pomona la caída de árboles sobre las líneas de media tensión dejó a la localidad sin energía y se realizaron tareas de reparación. En paralelo, el Municipio de Chimpay informó que personal de distintas áreas trabajó en conjunto con Bomberos, Policía y el Hospital local para asistir a vecinos afectados. Las tareas incluyen prevención ante voladuras de techos, retiro de árboles caídos, evacuaciones y coordinación frente a cortes de energía eléctrica.

Las autoridades solicitaron a la comunidad permanecer en sus hogares y circular únicamente en casos de extrema necesidad, con el fin de facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y garantizar la seguridad de la población.