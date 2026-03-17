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PREVENCIÓN ACTIVA

Tras el caso de gripe aviar en Cervantes, Salud reforzó controles e intensificó la vigilancia epidemiológica

Salud activó un registro de personas expuestas, recomendó evitar el contacto con aves enfermas o muertas y mantener gallineros protegidos, mientras se monitorea a quienes estuvieron en riesgo de exposición

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Martes, 17 de marzo de 2026 a las 08:30
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Salud de Río Negro refuerza controles y medidas de prevención tras el foco de gripe aviar en Cervantes

Luego de la confirmación del foco de influenza aviar en Cervantes, Salud de Río Negro activó un operativo especial de vigilancia epidemiológica. A través de la Coordinación de Epidemiología y el Departamento de Zoonosis, se puso en marcha un registro de todas las personas que pudieron haber estado expuestas y se inició un seguimiento clínico para detectar de manera temprana la aparición de síntomas.

Además, se reforzaron las medidas de prevención y protección personal entre la población vinculada al predio afectado, al tiempo que se intensificó la vigilancia activa para identificar posibles casos sospechosos. El objetivo es anticipar cualquier complicación y garantizar una respuesta rápida frente a la circulación del virus en aves de traspatio.

Las autoridades sanitarias solicitaron a la población no manipular aves enfermas o muertas ni entrar en contacto con superficies que pudieran estar contaminadas con saliva, mucosa o heces de aves silvestres o de corral. Se recomendó el lavado frecuente de manos con agua y jabón o el uso de desinfectantes a base de alcohol.

A quienes cuenten con predios de traspatio se les indicó mantener a las aves en espacios protegidos para evitar el contacto con ejemplares silvestres, utilizar ropa exclusiva de trabajo, higienizar y desinfectar periódicamente las instalaciones, y restringir el acceso de aves silvestres a fuentes de agua y comida en gallineros familiares.

Al sector productivo se le pidió reforzar las medidas de manejo, higiene y bioseguridad en granjas avícolas. En caso de observar mortandad o signos clínicos nerviosos, digestivos o respiratorios, se debe notificar de inmediato al SENASA a través del WhatsApp 11 57005704 o al correo notificaciones@senasa.gob.ar.

 ¿Qué es la influenza aviar?

La influenza aviar es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a aves de corral y silvestres, causada por subtipos de Influenza A (como H5N1, H5N3, H5N8). Las aves acuáticas silvestres son reservorios importantes del virus, y las aves domésticas pueden infectarse por contacto directo.

En los últimos años se ha detectado el virus H5N1 en mamíferos terrestres y marinos, tanto salvajes como domésticos. Aunque las infecciones humanas son poco frecuentes, ocurren principalmente tras contacto directo con animales infectados o ambientes contaminados. La enfermedad no se transmite por el consumo de carne aviar ni subproductos, y hasta el momento no se ha registrado transmisión sostenida entre personas.

Los síntomas en humanos pueden variar desde cuadros leves con fiebre, tos y dolores musculares, hasta formas graves con neumonía y compromiso multiorgánico. Por ello, el monitoreo de personas expuestas resulta esencial para prevenir complicaciones.

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