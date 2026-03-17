Luego de la confirmación del foco de influenza aviar en Cervantes, Salud de Río Negro activó un operativo especial de vigilancia epidemiológica. A través de la Coordinación de Epidemiología y el Departamento de Zoonosis, se puso en marcha un registro de todas las personas que pudieron haber estado expuestas y se inició un seguimiento clínico para detectar de manera temprana la aparición de síntomas.

Además, se reforzaron las medidas de prevención y protección personal entre la población vinculada al predio afectado, al tiempo que se intensificó la vigilancia activa para identificar posibles casos sospechosos. El objetivo es anticipar cualquier complicación y garantizar una respuesta rápida frente a la circulación del virus en aves de traspatio.

Las autoridades sanitarias solicitaron a la población no manipular aves enfermas o muertas ni entrar en contacto con superficies que pudieran estar contaminadas con saliva, mucosa o heces de aves silvestres o de corral. Se recomendó el lavado frecuente de manos con agua y jabón o el uso de desinfectantes a base de alcohol.

A quienes cuenten con predios de traspatio se les indicó mantener a las aves en espacios protegidos para evitar el contacto con ejemplares silvestres, utilizar ropa exclusiva de trabajo, higienizar y desinfectar periódicamente las instalaciones, y restringir el acceso de aves silvestres a fuentes de agua y comida en gallineros familiares.

Al sector productivo se le pidió reforzar las medidas de manejo, higiene y bioseguridad en granjas avícolas. En caso de observar mortandad o signos clínicos nerviosos, digestivos o respiratorios, se debe notificar de inmediato al SENASA a través del WhatsApp 11 57005704 o al correo notificaciones@senasa.gob.ar.

¿Qué es la influenza aviar?

La influenza aviar es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a aves de corral y silvestres, causada por subtipos de Influenza A (como H5N1, H5N3, H5N8). Las aves acuáticas silvestres son reservorios importantes del virus, y las aves domésticas pueden infectarse por contacto directo.

En los últimos años se ha detectado el virus H5N1 en mamíferos terrestres y marinos, tanto salvajes como domésticos. Aunque las infecciones humanas son poco frecuentes, ocurren principalmente tras contacto directo con animales infectados o ambientes contaminados. La enfermedad no se transmite por el consumo de carne aviar ni subproductos, y hasta el momento no se ha registrado transmisión sostenida entre personas.

Los síntomas en humanos pueden variar desde cuadros leves con fiebre, tos y dolores musculares, hasta formas graves con neumonía y compromiso multiorgánico. Por ello, el monitoreo de personas expuestas resulta esencial para prevenir complicaciones.

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