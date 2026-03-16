Más del 80% de los ingresos de Neuquén provienen de regalías e impuestos provinciales

Según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la presión tributaria sobre cadenas productivas en nuestro país muestra una estructura concentrada, en la que las tasas municipales perciben sólo el 0,9% del total, dentro de una presión fiscal total que ronda (o rondaba por entonces) el 27,9%. Los impuestos provinciales también tienen una incidencia mínima, muy similar a la de los municipios.



Sobre este tema la secretaria de Hacienda y Finanzas de Neuquén, Carola Pogliano habló en el programa La Mañana es de la Primera que conduce Pancho Casado.



“Las tasas municipales son facultad de cada municipio en relación a cómo se determina, con lo cual esa distribución oscila entre cada uno de ellos, cada uno tiene su realidad económica y fiscal, y cómo se distribuye y asigna su base imponible. Algunos se basan en metros cuadrados y actividad que desarrolla el contribuyente y otros se dedican a vincular la actividad con la recaudación que tiene generada en el municipio”, explicó la funcionaria en primera instancia.



Además manifestó: “Todos los municipios que reciben coparticipación son tanto de impuestos nacionales como provinciales. La Ley de Coparticipación tiene en cuenta cantidad de habitantes y lo ocupado en el radio municipal, es lo mismo que nos pasa a la Provincia con Nación, hay algunas que reciben mucho más que Neuquén. El 27,9% es la presión fiscal que tenía Argentina sobre el PBI del país, hoy está en un 25% porque hubo reformas que modificaron el número”.



Sobre la misma línea, Pogliano continuó: “En un país intervencionista la presión fiscal es más fuerte que en países liberales. Dentro del gasto corriente tenemos los servicios públicos que brinda la Provincia, hay que ver siempre cuál es la participación del Estado. Neuquén tiene muchos recursos propios, más del 80% vienen de impuestos provinciales y regalías, y menos del 18% de coparticipación nacional”.



Finalmente cerró: “Neuquén tiene índices más favorables que otras provincias, en empleo por ejemplo. Hoy tenemos el 1,6% de la población nacional. La posibilidad laboral que nos da Vaca Muerta es primero para los neuquinos”.



