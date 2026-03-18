La secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano, destacó la solidez de la estructura tributaria de Neuquén, subrayando que más del 80% de los ingresos provinciales provienen de recursos propios (regalías e impuestos jurisdiccionales). En contraste, la dependencia de la coparticipación federal se sitúa por debajo del 18%, lo que otorga a la Provincia un alto grado de autonomía fiscal.



Al referirse a un informe reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre presión tributaria en Argentina, la funcionaria señaló que, si bien la presión fiscal nacional se ubicó históricamente en torno al 27,9% del Producto Bruto Interno (PBI), esta tendencia ha mostrado un descenso en los últimos dos años.



Respecto a la incidencia municipal, aclaró que las tasas locales representan solo el 0,9% del total nacional, variando según la realidad económica de cada distrito. "Cada municipio define su base imponible, pero sus ingresos no dependen únicamente de las tasas, ya que reciben flujos de coparticipación tanto provincial como nacional, así como también de regalías, para el caso de Neuquén", explicó.



Estabilidad de recursos y variables macroeconómicas

Sobre la evolución de la recaudación, Pogliano indicó que los ingresos mensuales han mantenido una meseta en el último semestre. Esta estabilidad responde a dos variables clave. Por un lado, el tipo de cambio -con una cotización estabilizada cerca de los $1.400- y, por otro, al precio del petróleo -durante enero y febrero, el barril se situó promediando los U$S62-.



Si bien se registró un incremento en la cotización internacional durante la primera quincena de marzo, la funcionaria advirtió que el impacto financiero se percibirá recién en abril debido al desfasaje temporal en la liquidación de regalías. "Este alivio debe tomarse con cautela ante la volatilidad del contexto internacional", subrayó.



Alivio fiscal y competitividad productiva

Con el objetivo de dinamizar sectores por fuera de la actividad hidrocarburífera, la provincia implementó una agresiva política de beneficios impositivos. En lo que respecta a Ingresos Brutos, el 78% de los contribuyentes tributa una alícuota inferior al 2% y más del 90% cuenta con reducciones fiscales.



En tanto, en lo que refiere a eficiencia administrativa, Neuquén lidera el ranking nacional con el menor saldo a favor por contribuyente en Ingresos Brutos. El plazo de anticipo es de apenas 9 días, frente a un promedio nacional que supera los dos meses (con jurisdicciones que llegan a los 14 meses).



Exenciones y fomento estratégico

La Provincia ha mantenido por debajo de los topes de alícuotas fijados en los consensos fiscales, estableciendo exenciones estratégicas para: actividades primarias (excepto hidrocarburos) y manufacturas desarrolladas por PyMES; turismo en las regiones del Alto Neuquén y Limay Medio; industrias del software y economía del conocimiento; energías renovables, comercialización de gas licuado en garrafas y actividades en la Zona Franca Zapala y programas de fomento como Emplea Neuquén, Invierta Neuquén y beneficios específicos para el sector productivo.



Finalmente, Pogliano concluyó que, si bien Neuquén presenta indicadores económicos favorables respecto a otras provincias, la gestión de estos recursos se realiza bajo una estricta planificación orientada a cubrir las responsabilidades estatales y las necesidades sociales persistentes en el territorio.

