Lo que parecía un simple trámite de herencia terminó convirtiéndose en una historia cargada de bronca, abandono y cuentas pendientes de toda una vida. En Bariloche, un hombre quiso quedarse con los bienes de su esposa fallecida pese a que, según denunciaron sus propios hijos, había desaparecido del hogar hacía más de cuatro décadas y nunca más se hizo cargo de la familia.

Todo comenzó en 2018, cuando el hombre inició la sucesión de su esposa, de quien estaba separado hacía muchísimos años. En la presentación aseguró que no existían otros herederos y, con esa información, logró que la Justicia lo reconociera como heredero en 2019. El único bien en discusión era una parte de un inmueble familiar.

Sin embargo, la historia pegó un giro explosivo en 2022. Los seis hijos de la mujer aparecieron en el expediente y denunciaron que habían sido completamente ignorados. Cinco de ellos, incluso, eran hijos del mismo hombre que pretendía quedarse con la herencia.

Pero además relataron que el padre abandonó el hogar familiar en 1983, cuando varios todavía eran chicos, y que desde entonces jamás volvió a ocuparse de ellos. Según contaron, la madre quedó sola criando a los hijos y peleando para sobrevivir sin ayuda económica ni asistencia de ningún tipo.

Para sostener el reclamo, presentaron documentación de la época y declaraciones de personas cercanas a la familia. Entre las pruebas apareció una declaración jurada de 1987 donde ya constaba que la mujer estaba separada y tenía a sus hijos bajo su exclusivo cuidado. También señalaron que había iniciado reclamos por alimentos tras el abandono.

Los testimonios terminaron de hundir al hombre. Vecinos y allegados aseguraron que durante décadas nunca lo vieron participar de la vida familiar ni acercarse a la casa donde crecieron los hijos. Finalmente, la Justicia anuló la declaración que lo beneficiaba y reconoció como únicos herederos a los seis hijos de la mujer.