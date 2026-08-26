Neuquén recupera un predio abandonado ubicado junto al CPEM 12 de la capital provincial. La decisión surgió por un reclamo de los vecinos sobre personas que residían en el lugar. Dio detalles al respecto el director de Mantenimiento Escolar, Luciano Saborido en AM550.

Explicó en primer lugar: “Nosotros tuvimos una reunión en marzo con parte de la comisión vecinal y directivos del establecimiento donde fijamos prioridades para encarar la recuperación del espacio. Primero certificar que es un espacio del Consejo Provincial de Educación y a su vez a la nomenclatura catastral del CPEM 12, eso se corroboró”.

Sobre la misma línea agregó que “lo más urgente era la vivienda institucional que se encuentra sobre Irigoyen que está a punto de ser finalizada, nos falta pintura exterior, pero recuperamos eso que estaba usurpado”.

“Se utilizará por dependencias del CPE, ahora vamos a pasar al proyecto más importante que es la recuperación integral de esa esquina para anexar al CPEM 12, ahí funcionan dos establecimientos, el CPEM 12 y el 22, los cuales contarán con un playón polideportivo y todos los espacios”, manifestó el funcionario en AM550.

“Haremos una remediación, eso lleva tiempo y estamos a punto de finalizarlo para planificar la ejecución que no será poco, es mucho trabajo para hacer”.

Por otro lado, Saborido explicó que los vecinos también podrán utilizar el espacio cuando no haya actividades correspondientes al CPEM 12.

“Se podrá dotar en horas libres de actividades coordinadas, recreativas, pero la idea es que haya un responsable”, manifestó el director de Mantenimiento Escolar.

Además, Luciano Saborido indicó: “Esto se une a un trabajo de puesta en valor del edificio como hicimos con otros. El predio quedó como un espacio libre, pero corroboramos que pertenece al CPE, no es una plaza pública”.

Comentó que “quedará muy lindo como hicimos con otros espacios recreativos, dotaremos al CPEM de un espacio grande, tendrá sanitarios y estará listo para el inicio del ciclo lectivo 2027”.

El funcionario del sector educativo de la provincia comentó también que “será una ocupación del 100% porque podrá ser utilizado por los vecinos, esa es la intención, la idea es que haya un fin comunitario”.

“Debe estar listo antes del inicio del ciclo lectivo, todavía estamos en etapa técnica de definición de pequeños detalles”, concluyó Saborido sobre la puesta en valor del predio.

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