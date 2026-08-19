Abrazo simbólico en la UNCo: la comunidad universitaria volvió a reclamar por la Ley de Financiamiento

La comunidad de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) volvió a expresar este miércoles su reclamo al Gobierno nacional por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. En un cuarto intermedio de la sesión del Consejo Superior, autoridades, docentes, nodocentes y estudiantes realizaron un abrazo simbólico a la Biblioteca Central, en una muestra de unidad frente a la situación que atraviesa la universidad.

La protesta se realizó a 300 días de la aprobación de la norma y luego de que el Consejo Superior aprobara por unanimidad una declaración impulsada por la Intersindical. El documento exige la aplicación plena de la ley y cuestiona el incumplimiento de los compromisos asumidos para sostener el funcionamiento del sistema universitario.

El abrazo simbólico tuvo como escenario la puerta de la Biblioteca Central y reunió al rector Christian Lopes, la vicerrectora Lorena Higuera, decanos y decanas, funcionarios de la gestión, representantes de los gremios ADUNC, Cediunco y APUNC, además de estudiantes nucleados en la FUC.

El rector Christian Lopes encabezó el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Durante la actividad, Lopes advirtió que los refuerzos comprometidos para afrontar los gastos de funcionamiento todavía no llegaron. El rector brindó un detalle de la situación financiera y señaló que continúan pendientes recursos necesarios para afrontar servicios esenciales como luz y gas.

Según explicó, el Gobierno nacional tampoco cumplió con la totalidad de los acuerdos alcanzados con el Consejo Interuniversitario Nacional y los gremios en materia de actualización salarial, becas estudiantiles y fondos para el funcionamiento de las universidades.

En cuanto a los salarios, indicó que se concretó una actualización del 21,3%, mientras que resta un 3% previsto para octubre. Sin embargo, señaló que no se avanzó de la misma manera con las becas Manuel Belgrano ni con los fondos destinados al funcionamiento de las instituciones.

La declaración aprobada por el Consejo Superior reclama la “aplicación plena” de la Ley de Financiamiento Universitario “sin más dilaciones” y exige la ejecución inmediata de la medida cautelar vinculada con la norma. En particular, el documento solicita el cumplimiento de los artículos 5 y 6, que contemplan la actualización de los salarios docentes y nodocentes y de las becas estudiantiles Progresar y Manuel Belgrano.

Autoridades, docentes, nodocentes y estudiantes participaron de la protesta frente a la Biblioteca Central de la UNCo.

El reclamo de la UNCo se suma a las distintas acciones que la comunidad universitaria viene realizando frente a la situación presupuestaria. Lopes recordó además la movilización del pasado 12 de agosto en defensa del sistema científico y tecnológico y señaló que 374 becarios posdoctorales quedaron fuera del sistema a nivel nacional. En ese contexto, sostuvo que la inversión en ciencia y técnica sufrió una caída superior al 50% durante la actual gestión nacional.

Durante la sesión del Consejo Superior también fue presentada la nueva subsecretaria de Infraestructura, la arquitecta Cecilia Barrera. Además, las autoridades y representantes de la comunidad universitaria realizaron un minuto de silencio en homenaje a Humberto Zambón, exvicerrector y exdecano de la Facultad de Humanidades, recientemente fallecido.

La jornada estuvo marcada así por una señal pública de unidad de la comunidad de la UNCo, que utilizó el abrazo simbólico a la Biblioteca Central como expresión del reclamo por el sostenimiento de la educación universitaria pública y el cumplimiento de la normativa vigente.