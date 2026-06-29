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SAN MARTÍN DE LOS ANDES

Abren la licitación para explotar tres locales comerciales en el Aeropuerto Chapelco

La convocatoria es impulsada por el Gobierno provincial, a través de la empresa Neuquentur SE. Permitirá incorporar nuevos servicios comerciales en la terminal aeroportuaria y fortalecer la experiencia de turistas y usuarios.

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Por Nicolás Zenobio

Redactor en la sección Política de Mejor Informado.
Lunes, 29 de junio de 2026 a las 14:34
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La convocatoria tiene como objetivo adjudicar el alquiler y la explotación comercial de los espacios disponibles en la planta baja.

A fin de ampliar la oferta de servicios, el Gobierno de Neuquén, a través de la empresa Neuquentur SE, convoca a emprendedores, comerciantes y prestadores de servicios de San Martín de los Andes y Junín de los Andes a participar de la licitación para la concesión de tres locales comerciales ubicados en el Aeropuerto Aviador Carlos Campos “Chapelco”.

La convocatoria tiene como objetivo adjudicar el alquiler y la explotación comercial de los espacios disponibles en la planta baja de la recientemente renovada aeroestación, con el propósito de ampliar la oferta de servicios y brindar propuestas de interés para turistas, pasajeros y demás usuarios del aeropuerto, al tiempo que se impulsa el desarrollo económico de la región.

Los pliegos de bases y condiciones podrán solicitarse sin cargo hasta el 3 de julio de 2026, inclusive, completando el siguiente formulario: https://forms.gle/PuAjQUhGxJveErz98.

Las ofertas deberán presentarse en las oficinas de administración de la Terminal Aeroportuaria de Chapelco (Ruta Nacional N° 40, kilómetro 2232) hasta las 17 del 6 de julio de 2026, fecha y horario establecidos para la apertura de las propuestas.

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