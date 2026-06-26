A partir del próximo 1 de julio, el Aeropuerto Aviador Carlos Campos de Chapelco pondrá en marcha un sistema de estacionamiento tarifado, una medida que se enmarca en el proceso de transformación y modernización que atraviesa la terminal aérea. Según informaron desde la administración del aeropuerto, el nuevo esquema permitirá ordenar el uso de las playas de estacionamiento, favorecer la rotación de vehículos y garantizar una mayor disponibilidad de espacios para quienes concurren a buscar o despedir pasajeros.

El nuevo sistema incluye 15 minutos gratuitos para ascenso y descenso de pasajeros y tarifas por hora o estadía.

El sistema contemplará 15 minutos de cortesía sin cargo para todos los vehículos, tiempo destinado al ascenso y descenso de pasajeros. Una vez superado ese plazo, se cobrará la primera hora completa y luego el importe se fraccionará en períodos de 30 minutos, con una tolerancia adicional de cinco minutos. Para permanencias de seis horas o más, se aplicará la tarifa por estadía.

En cuanto a los valores, los automóviles abonarán 4.000 pesos por hora y 45.000 pesos por estadía. En tanto, las motocicletas que transporten pasajeros continuarán estacionando de manera gratuita, tanto por hora como por estadía.

La medida busca mejorar la rotación de vehículos y optimizar el uso de los espacios disponibles en la terminal aérea.

Desde la administración también recordaron que será obligatorio abonar el ticket antes de regresar al vehículo, con el objetivo de agilizar el egreso y evitar demoras en la salida del estacionamiento. Finalmente, se informó a los propietarios de vehículos que actualmente permanecen estacionados en el predio que deberán retirarlos antes del 1 de julio, fecha en la que comenzará a regir el nuevo sistema tarifado.