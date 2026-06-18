Neuquén puso en marcha la segunda etapa de obras en el Aeropuerto Chapelco: invertirán $654 millones

El Gobierno de Neuquén inició esta semana una obra complementaria en el Aeropuerto Aviador Carlos Campos de San Martín de los Andes destinada a reforzar sectores estructurales del edificio original de la terminal aérea.

Los trabajos demandarán una inversión de $654,6 millones y tendrán un plazo estimado de ejecución de 40 días, sin afectar la operatividad de los vuelos ni el normal funcionamiento del aeropuerto.

Los trabajos forman parte de la planificación integral de mejoras del aeropuerto y se ejecutan luego de la inauguración de la primera etapa de remodelación y ampliación de la terminal, realizada recientemente.

Por cuestiones de planificación, operación aeroportuaria y comodidad para los pasajeros, se resolvió priorizar la finalización y puesta en funcionamiento, dejando programada para una segunda etapa otra intervención.

La obra permitirá garantizar mayores condiciones de seguridad, continuidad operativa y confort para quienes utilizan diariamente la terminal de San Martín de los Andes.

Inversiones



La ampliación inaugurada semanas atrás en el Aeropuerto Aviador Carlos Campos representó una de las inversiones más importantes en infraestructura aeroportuaria de la región.

Las tareas ejecutadas permitieron incorporar más de 1.000 metros cuadrados cubiertos y prácticamente duplicar la superficie operativa destinada a pasajeros, fortaleciendo la conectividad aérea de toda la región de los Lagos del Sur.

La nueva terminal cuenta con un hall de partidas ampliado con capacidad para 108 asientos, nueve puestos de carga para dispositivos electrónicos, ocho nuevos locales comerciales, sanitarios renovados, entre otras mejoras. Además, se construyeron nuevas oficinas operativas y administrativas, se incorporó calefacción por losa radiante, puertas automáticas y una reorganización integral de los espacios de circulación.



