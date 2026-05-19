Trekking, paisajes únicos, gastronomía regional y actividades al aire libre forman parte de la propuesta que ofrece uno de los destinos más elegidos de la Patagonia durante el otoño. Villa Pehuenia Moquehue se prepara para recibir visitantes durante el fin de semana largo del 25 de Mayo con una amplia agenda de actividades turísticas, naturaleza y propuestas gastronómicas que invitan a disfrutar de la Patagonia en una de sus estaciones más atractivas.

Uno de los principales atractivos de la temporada es el ascenso al Batea Mahuida, ubicado en territorio de la Comunidad Mapuche Puel. La excursión puede realizarse en vehículos 4x4 o mediante trekking de dificultad media y permite alcanzar una de las vistas panorámicas más impactantes de la región. Desde la cumbre, a unos 2.000 metros sobre el nivel del mar, se observan los lagos Aluminé y Moquehue, parte de la localidad y la cadena de volcanes que une Argentina y Chile, enmarcados por el paisaje otoñal cordillerano.

El Batea Mahuida ofrece vistas panorámicas únicas entre lagos, volcanes y bosques teñidos de otoño.

Otra de las propuestas destacadas es la visita a la Reserva Natural Urbana de la Península, donde se encuentra el tradicional Bosque de Coihues. Allí, residentes y turistas pueden recorrer senderos de baja dificultad rodeados de árboles centenarios y disfrutar de caminatas ideales para toda la familia.

En Moquehue, los circuitos de senderismo también cobran protagonismo durante esta época del año. Uno de los recorridos más elegidos conduce hasta el antiguo mirador de incendios, desde donde se obtienen vistas privilegiadas del valle, el lago Moquehue y la emblemática Isla Lepen. El trayecto atraviesa bosques de pehuenes y ñires, ofreciendo una experiencia de contacto pleno con la naturaleza y la historia local.

Senderos rodeados de pehuenes y ñires invitan a disfrutar caminatas en plena naturaleza patagónica.

El destino cordillerano también suma alternativas para quienes buscan turismo activo, con propuestas de trekking, mountain bike, cabalgatas y actividades lacustres como kayak y paseos embarcados, ideales para recorrer los lagos patagónicos desde otra perspectiva.

La experiencia se complementa con una destacada oferta gastronómica regional. Villa Pehuenia Moquehue se consolida como uno de los polos culinarios más importantes de Neuquén, con restaurantes y emprendimientos que elaboran platos típicos a base de trucha, cordero patagónico, hongos silvestres y piñón, producto emblemático de la zona. A esto se suman cervezas artesanales, destilados, chocolates, alfajores y helados que forman parte de la identidad gastronómica local.

Para quienes deseen organizar su visita, la Oficina de Información Turística brinda asesoramiento a través de la línea “Tu Whatsapp Turístico”, disponible de lunes a viernes de 9 a 20 horas al +54 9 2942 47-2732. Entre aventura, descanso, paisajes únicos y sabores regionales, Villa Pehuenia Moquehue se posiciona como uno de los destinos más atractivos para disfrutar del otoño en la Patagonia durante este fin de semana largo.