“De acá sale el gas para todo el país”: Figueroa anunció la obra que llevará gas a 500 familias de Añelo

El gobernador Rolando Figueroa encabezó este lunes la firma del convenio por el cual YPF entregó la provincia la primera etapa de la obra del gasoducto de la meseta de Añelo, que abastecerá a 500 familias de la localidad y también se autorizó el inicio de la segunda etapa del proyecto. Se trata de una reparación histórica para la ciudad que es cabecera de Vaca Muerta: “Cuando asumimos más de 1000 familias no tenían gas en Añelo”, sostuvo.

El gobernador calificó la falta de servicios básicos en la región como una falla estructural y sostuvo que la actual gestión lo está revertiendo. Afirmó que esta obra es el camino para transformar la realidad de los habitantes: “estamos eliminando una de las mayores injusticias de la provincia. No podemos permitir que, en el corazón de Vaca Muerta, de donde sale el gas para todo el país, nuestra gente no tenga gas natural”.

Añadió que “hoy tener la posibilidad de decir que acá en Añelo por fin estamos llegando con el gas que se necesita para proveer a todas las familias, es un estricto acto de justicia social, que hemos trabajado mucho con Fernando -Banderet-, y que nos ha escuchado con mucha atención Horacio -Marín- y toda la gente de YPF”.

El acuerdo, fue suscrito junto al presidente de YPF, Horacio Marín, el ministro de Energía de Neuquén, Gustavo Medele, y autoridades de Camuzzi Gas del Sur. El convenio formalizó el traspaso operativo de la primera fase de la red.

El intendente de Añelo, Fernando Banderet, manifestó que “para nosotros un orgullo hoy estar inaugurando realmente esta transformación y garantizándole el gas y la accesibilidad a los vecinos de Añelo, pensando en el desarrollo de lo que se va a venir”.

Por su parte, el CEO y presidente de YPF, Horacio Marín, sostuvo que desde la empresa “hicimos lo que había que hacer” y agregó que “nosotros lo hablábamos en YPF y no podíamos entender que en Añelo no había gas, entonces creíamos que teníamos que ayudar. Es un deber, un deber moral”.

La obra de gas para Añelo habilitará el transporte de alrededor de 100.000 metros cúbicos por día, que abastecerán a cuatro barrios donde habitan más de 2.000 personas. También, beneficiará al Instituto de Formación de Añelo, la EPET 23, la Escuela Primaria 368, una extensión del Jardín de Infantes 52, una sala de salud del Hospital de Añelo y decenas de comercios.

Esta primera etapa consta de dos instalaciones de reducción de presión y un gasoducto de 2,5 kilómetros de 6 pulgadas que las vincula. La segunda etapa sumará unos 14 kilómetros más de ducto para llegar hasta instalaciones en Tratayén y poder cuadruplicar el suministro a la zona, habilitando el consumo industrial. La obra fue realizara por una contratista neuquina y generó más de 200 puestos de trabajo tanto en campo como en los talleres.

De actividad participó además del gobernador, los ministros de Jefatura de Gabinete, Juan Luis “Pepé” Ousset; de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; y de Salud, Martín Regueiro. Además, la vicepresidenta 2 de la Legislatura, Daniela Rucci, y delegado regional de Vaca Muerta, Milton Morales.