El gobierno de la provincia de Neuquén avanza con nuevas obras viales en Añelo, donde se construye una rotonda sobre la Ruta Provincial 7 que formará parte del bypass proyectado para mejorar la circulación en la zona.

Desde el Ministerio de Infraestructura de Neuquén, a través de la Dirección Provincial de Vialidad de Neuquén, informaron que a partir del lunes 16 de marzo se desviará el tránsito en la Ruta 7 y circunvalación, a la altura del Parque Industrial de Añelo, debido al avance de los trabajos.

Por este motivo, se recomienda a quienes circulen por el sector transitar con precaución, reducir la velocidad y respetar la señalización y las indicaciones del personal vial.

Un bypass para descomprimir el tránsito pesado

La nueva rotonda será una pieza clave dentro del bypass que se construye para descomprimir el tránsito pesado que actualmente ingresa a la localidad, especialmente vinculado a la actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta.

Con esta infraestructura se busca reducir la congestión en la travesía urbana de Añelo, mejorar la seguridad vial y optimizar la conectividad en uno de los corredores estratégicos para la industria energética.

Desde el gobierno provincial señalaron que la obra se ejecuta dentro de los plazos previstos y forma parte de los compromisos asumidos en las mesas de trabajo con el sector privado que opera en Vaca Muerta, con el objetivo de mejorar la infraestructura vial sin afectar significativamente el tránsito cotidiano de residentes, visitantes y vehículos de carga.

Plan vial para mejorar la conectividad provincial

Los trabajos se enmarcan dentro del plan de infraestructura vial impulsado por la gestión del gobernador Rolando Figueroa, que apunta a fortalecer la conectividad terrestre y la integración territorial de la provincia.

Según datos oficiales, al inicio de la actual gestión el déficit de infraestructura vial en Neuquén fue estimado en alrededor de 4.000 millones de dólares.

En ese contexto, la Provincia ya puso en marcha la repavimentación de 374 kilómetros de rutas en corredores estratégicos, a lo que se suman 787 kilómetros de rutas en ejecución o con inicio de obra previsto durante 2026.

En total, el plan contempla 1.161 kilómetros de intervención vial, como parte de una política sostenida de inversión y planificación destinada a acompañar el crecimiento productivo de la región, especialmente en zonas clave para el desarrollo energético como Añelo.