El intendente de Añelo, Fernando Banderet, dejó inaugurado el período de sesiones ordinarias 2026 del Concejo Deliberante con un discurso enfocado en el ordenamiento financiero, la obra pública y la planificación estratégica.

Durante su mensaje ante el Concejo Deliberante de Añelo, el jefe comunal repasó la gestión iniciada en diciembre de 2023 y planteó los principales desafíos para el año en curso.

Ordenamiento financiero y equilibrio fiscal

Banderet recordó que al asumir encontró un municipio con un déficit mensual superior a 650 millones de pesos, sin planificación territorial y con dificultades operativas.

Según detalló, el primer objetivo fue ordenar las cuentas públicas, transparentar la administración y fortalecer el cumplimiento tributario. El intendente afirmó que en 2025 se alcanzó el equilibrio fiscal y que la administración municipal logró estabilizar sus finanzas.

Inversión histórica en obra pública

Uno de los ejes centrales del discurso fue la obra pública financiada con recursos municipales. El intendente informó que durante 2025 se ejecutaron inversiones por más de 12.600 millones de pesos.

En materia de pavimento urbano, precisó que se pasó de 1.800 metros lineales históricos a más de 12.000 metros ejecutados, con nuevos tramos proyectados para 2026.

También enumeró obras en redes de agua potable, cloacas, alumbrado público, espacios verdes, viviendas sociales, edificios institucionales y equipamiento municipal.

Meseta: obras para garantizar el agua

En relación al sector de la Meseta, el intendente reconoció problemas en el abastecimiento de agua potable y señaló que ya se realizan nuevas perforaciones.

Además, informó que se proyecta una nueva planta potabilizadora y un acueducto desde el río Neuquén, en articulación con inversión privada, como solución estructural para el crecimiento urbano.

Política habitacional y desarrollo social

Banderet destacó la entrega de viviendas sociales y anunció nuevas adjudicaciones para 2026, junto con la creación de un fondo rotativo destinado a ampliar soluciones habitacionales.

En el área social, mencionó la expansión de escuelas deportivas y talleres culturales, el fortalecimiento de políticas de discapacidad, el acompañamiento a adultos mayores y jóvenes, y el abordaje integral de situaciones de violencia.

Proyección 2026: inversión y recategorización

De cara al nuevo período legislativo, el intendente anunció una proyección de inversión cercana a los 56.000 millones de pesos, integrada por recursos municipales, aportes provinciales e inversión privada.

Los fondos estarán destinados a infraestructura, servicios, seguridad y desarrollo urbano. Además, confirmó el inicio del proceso de recategorización municipal, en el marco del crecimiento sostenido de Añelo como ciudad vinculada al desarrollo energético nacional.