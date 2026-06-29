La Cooperativa de Servicios Públicos de Plottier informó este lunes un corte de energía de emergencia en el barrio Caminos del Sol, específicamente en el sector comprendido por las calles Barroso y Candolle, luego del accidente laboral que provocó la muerte de un trabajador.

La interrupción del suministro fue solicitada para que personal de la Policía de Neuquén y peritos puedan realizar las tareas de investigación en condiciones seguras. Desde la cooperativa también pidieron a los vecinos evitar circular por el sector y transitar con extrema precaución.

La Cooperativa de Plottier interrumpió el suministro eléctrico para permitir el trabajo seguro de los peritos y efectivos policiales tras el accidente laboral fatal.

El operativo continúa en el lugar mientras las autoridades intentan determinar cómo ocurrió el accidente fatal registrado durante una obra en construcción.

El corte de energía permite realizar los peritajes

Según informó la cooperativa, la decisión de dejar sin electricidad el sector responde a una medida preventiva de seguridad, ya que el accidente involucró instalaciones eléctricas de media tensión.

El suministro permanecerá interrumpido mientras trabajen los equipos policiales y técnicos que intervienen en la investigación.

¿Qué ocurrió en el barrio Caminos del Sol?

De acuerdo con la información preliminar, el accidente ocurrió durante una obra donde varios trabajadores realizaban tareas en altura manipulando chapas.

Por causas que ahora son materia de investigación, una de las chapas habría tocado una línea de media tensión, provocando una descarga eléctrica que alcanzó a uno de los obreros que trabajaba sobre un andamio.

La víctima murió en el lugar y se desplegó un importante operativo de la Policía de Neuquén y peritos especializados.

Cómo afecta el corte de luz a los vecinos

El corte alcanza principalmente al sector de Barroso y Candolle, dentro del barrio Caminos del Sol.

La cooperativa pidió a los residentes:

Evitar transitar por la zona del operativo.

Circular con precaución si deben hacerlo.

si deben hacerlo. Tener en cuenta que el servicio se restablecerá una vez que finalicen las tareas judiciales y técnicas.

La investigación continúa

Hasta el momento no se difundió oficialmente la identidad del trabajador fallecido ni el tiempo que demandarán las pericias.

Los investigadores buscan establecer si durante los trabajos se respetaban las medidas de seguridad exigidas para operar cerca de líneas de media tensión y cuál fue la secuencia exacta que derivó en la descarga eléctrica.