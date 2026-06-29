Dos cambios que empiezan esta semana

El transporte público de Plottier tendrá dos modificaciones que impactarán directamente en los viajes cotidianos de cientos de vecinos.

Por un lado, los ramales 50 A y 50 B ampliarán su recorrido y, desde el miércoles uno de julio, llegarán por primera vez hasta el Loteo Social 2. Por otro, desde este lunes el servicio comenzó a reforzarse durante las horas de mayor circulación, de lunes a viernes.

Las medidas forman parte de una respuesta del Municipio a un pedido que venían realizando vecinos de distintos sectores de la ciudad para mejorar la conectividad.

Un barrio que suma una nueva conexión

La principal novedad será la extensión del recorrido desde Bardas Soleadas hasta el Loteo Social 2.

Con este cambio, el colectivo comenzará a ingresar a un sector que hasta ahora no contaba con cobertura del servicio. Esto permitirá que las familias puedan acceder al transporte cerca de sus viviendas, sin necesidad de caminar hasta paradas ubicadas a mayor distancia.

Además de facilitar los desplazamientos dentro de Plottier, el recorrido mantiene la conexión con la ciudad de Neuquén.

Más colectivos cuando más se necesitan

La segunda mejora ya comenzó a implementarse.

Desde este lunes 29 de junio, el servicio incorporó refuerzos en las franjas horarias de mayor movimiento, cuando miles de personas utilizan el transporte para ir a trabajar, estudiar o realizar distintos trámites.

Con más unidades disponibles durante esos horarios, el objetivo es acompañar la demanda, ordenar la frecuencia y reducir los tiempos de espera en las paradas.

Una mejora que amplía la cobertura

Con la incorporación del Loteo Social 2 al recorrido y el aumento de frecuencias en los horarios pico, el transporte interurbano suma una cobertura más amplia y una mayor capacidad para responder a la demanda diaria de quienes utilizan el ramal 50 para movilizarse entre Plottier y Neuquén.