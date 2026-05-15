Acuerdo entre Provincia e YPF: adjudicaron la pavimentación del segundo tramo de la Ruta Provincial 7

Licitaron la pavimentación del segundo tramo de 35 kilómetros de la Ruta Provincial 7, en el sector Cortaderas, dentro de un acuerdo estratégico entre la provincia del Neuquén e YPF. El gobernador Rolando Figueroa participó este viernes en Buenos Aires del acto de adjudicación entre YPF y la empresa que ejecutará los trabajos.

Del acto participaron también el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; los vicepresidentes de Supply Chain y Asuntos Públicos, Walter Actis y Lisandro Deleonardis; y por la empresa adjudicataria, Javier Chasco y la directora de la constructora, Inés Chediack.

La obra, denominada “Pavimentación Ruta Provincial 7, tramo II: empalme Ruta Provincial 5 -empalme ruta nacional N° 40, sección desde progresiva 20+000 hasta progresiva 55+000”, fue adjudicada a José J. Chediack SA. La semana próxima se lanzará la licitación del tercer tramo, también de 35 kilómetros.

El gobernador Rolando Figueroa participó del acto de adjudicación del segundo tramo de ruta.

La traza proyectada total abarca 116 kilómetros, desde Punta Carranza hasta el empalme con la ruta nacional 40 en el paraje Auquinco. Una vez finalizada, la ruta reducirá en alrededor de 100 kilómetros el recorrido asfaltado entre las regiones de la Confluencia y el Alto Neuquén, mejorando la conectividad histórica de la provincia. Actualmente, el gobierno provincial, en conjunto con YPF, avanza en la pavimentación de los primeros 20 kilómetros.

Primera etapa: 20 kilómetros desde Punta Carranza

En la primera etapa se trabaja sobre 20 kilómetros desde Punta Carranza, donde finaliza el asfalto de la Ruta 7. Las tareas incluyen la ejecución de subbase y base, riego de liga e imprimación, colocación de carpeta asfáltica, construcción de terraplenes, movimiento de suelos y ejecución de alcantarillas de hormigón, esenciales para garantizar seguridad y durabilidad de la traza.

La intervención forma parte del plan de infraestructura vial más importante en la historia de Neuquén. El objetivo del gobierno provincial es fortalecer la conectividad, acompañar el desarrollo productivo y mejorar la integración territorial de las distintas regiones.