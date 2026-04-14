Más de 1.000 kilómetros de conectividad en Neuquén: una por una, las rutas pavimentadas y las que se van a licitar

El Gobierno de Neuquén está construyendo el equivalente a dos terceras partes de la red vial de la Provincia en toda su historia, en el marco del Plan Vial a partir del cual se pavimentan o repavimentan rutas que contribuyen a la conectividad entre las siete regiones que conforman el territorio de la jurisdicción norpatagónica.
El Ministerio de Infraestructura, a través de sus redes sociales, detalló las rutas que están en ejecución y las que serán licitadas en los próximos meses en el territorio.
Rutas finalizadas
Ruta 67 (empalme Ruta 22-empalme Ruta 51). 19 kilómetros
Duplicación de calzadas rutas provinciales 7 y 51. 33 kilómetros
Ruta 39. Cuatro kilómetros
Ruta 46 (hasta empalme Ruta 24). 51 kilómetros
Ruta 23. 16 kilómetros
Ruta 5 (entre Ruta 7 y Ruta 6), 74 kilómetros
Rutas en ejecución
Ruta 23 (tramo 1). 38 kilómetros
Ruta 23 (tramo 2). 22 kilómetros
Ruta 23 (tramo 3). 37 kilómetros
Ruta 65 (tramo 1). 34 kilómetros
Ruta 60. 12 kilómetros
Ruta 46. 22 kilómetros
Ruta 43. 18 kilómetros
Ruta 62. Seis kilómetros
Ruta 11. 13 kilómetros
Ruta 63. 19 kilómetros
Ruta 21. Nueve kilómetros
Ruta 26. Seis kilómetros
Ruta 61. Nueve kilómetros
Bypass Añelo. Ruta 7 y 17. 23 kilómetros
Duplicación de la Ruta 67 (empalme Ruta 22-empalme Ruta 51). 19 kilómetros
Ruta 7 (etapas 1, 2, 3 y 4). Empalme Ruta 5-empalme Ruta 40. 116 kilómetros
Ruta 6 (empalme Ruta 5-empalme Ruta 8). 54 kilómetros
Rutas a licitar (pavimentación)
Ruta 54. 18 kilómetros
Ruta 65 (tramo 2). 24 kilómetros
Ruta 38-57-6. 91 kilómetros
Ruta 21. 76 kilómetros
Circunvalación de Añelo. Ruta 8 vinculación y Ruta 17. 51 kilómetros
Acceso a Los Catutos. Cuatro kilómetros
Ruta 6 (empalme Ruta 8). Límite con Río Negro. 24 kilómetros
Ruta 51 entre la Ruta 8 y la Ruta 17. 40 kilómetros
Rutas a licitar (repavimentación)
Ruta 13. 50 kilómetros
Ruta 7. Límite con Río Negro y empalme Ruta 8. 15 kilómetros
Ruta 7. Empalme Ruta 8 y vinculación Ruta 17 (conexión bypass con Añelo). 36 kilómetros
Ruta 7. Vinculación Ruta 17 y empalme Ruta 7 y 17. 10 kilómetros
Rehabilitación Ruta 8 entre Ruta 51 y Ruta 7. Ocho kilómetros