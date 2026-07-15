El Aeropuerto Chapelco sumó una camioneta barrenieve para reforzar su operativo invernal

El Aeropuerto Chapelco incorporó una Ford Ranger 0 kilómetro equipada con un sistema barrenieve, destinada a fortalecer las tareas de mantenimiento durante las jornadas de nevadas y bajas temperaturas. La nueva unidad permitirá mejorar la capacidad de respuesta del aeropuerto ante las condiciones climáticas propias de la temporada invernal.

El vehículo será utilizado para agilizar el despeje de nieve en pistas, calles de rodaje y otros sectores operativos de la terminal aérea. De esta manera, se busca garantizar las condiciones necesarias para la continuidad de los vuelos y reforzar la seguridad de aeronaves, pasajeros y trabajadores.

Con este nuevo equipamiento, la terminal aérea podrá intervenir con mayor rapidez frente a las nevadas y reducir posibles demoras en la operatoria. La inversión apunta a brindar un servicio más eficiente en un contexto de creciente demanda turística y desafíos meteorológicos permanentes.