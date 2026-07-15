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Temporada alta

El Aeropuerto Chapelco sumó una camioneta barrenieve para reforzar su operativo invernal

La terminal aérea sumó equipamiento clave para enfrentar las nevadas y mantener en funcionamiento sus sectores operativos. La incorporación llega en un momento de alta demanda turística y preparación para los meses más fríos del año.

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Por Julieta Robles

Periodista, redactora y editora
Miércoles, 15 de julio de 2026 a las 10:07
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El Aeropuerto Chapelco incorporó una Ford Ranger equipada con un sistema barrenieve para reforzar las tareas durante la temporada invernal. Foto: gentileza Realidad Sanmartinense

El Aeropuerto Chapelco incorporó una Ford Ranger 0 kilómetro equipada con un sistema barrenieve, destinada a fortalecer las tareas de mantenimiento durante las jornadas de nevadas y bajas temperaturas. La nueva unidad permitirá mejorar la capacidad de respuesta del aeropuerto ante las condiciones climáticas propias de la temporada invernal.

El vehículo será utilizado para agilizar el despeje de nieve en pistas, calles de rodaje y otros sectores operativos de la terminal aérea. De esta manera, se busca garantizar las condiciones necesarias para la continuidad de los vuelos y reforzar la seguridad de aeronaves, pasajeros y trabajadores.

La incorporación forma parte del plan de preparación del Aeropuerto Chapelco para afrontar una de las épocas de mayor actividad del año. Durante el invierno, miles de turistas llegan a la región para visitar San Martín de los Andes, Cerro Chapelco y otros destinos cercanos.

Con este nuevo equipamiento, la terminal aérea podrá intervenir con mayor rapidez frente a las nevadas y reducir posibles demoras en la operatoria. La inversión apunta a brindar un servicio más eficiente en un contexto de creciente demanda turística y desafíos meteorológicos permanentes.

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